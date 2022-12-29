Дома в Онтарио покрылись льдом из-за сильнейшего шторма
Почти 4 тысячи жителей остались без электричества.
Почти 4 тысячи жителей остались без электричества.
Поселок Кристал-Бич, расположенный в канадской провинции Онтарио, полностью кристаллизовался во льду — от домов до машин — после сильного зимнего шторма «Эллиот», поразившего на Рождество Северную Америку. Insider передает, что все мосты через Ниагару в настоящее время закрыты из-за запрета на въезд в США, связанного со штормом.
Поселок теперь полностью покрыт льдом: ветер был настолько сильным, что волны озера Эри залили водой местные дома и машины жителей, которые в итоге оказались покрыты льдом.
«Волны поднимались от 10 до 15 футов (3 до 4,5 метров) в высоту над стенами домов», — прокомментировал событие местный житель.
Согласно сообщению канадской компании Niagara Power, поселок остался в выходные дни без света. При этом около 3900 жителей по-прежнему ожидают включения электричества.
Олеся Маевская