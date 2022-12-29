Как Эдуард Успенский стал главным сказочником СССР Чебурашка и крокодил Гена получили мировую известность.
Фоторепортажи
43Кого мы потеряли в 2022 году
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
14:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дома в Онтарио покрылись льдом из-за сильнейшего шторма

Почти 4 тысячи жителей остались без электричества.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
6
фотографий
6
фотографий

Поселок Кристал-Бич, расположенный в канадской провинции Онтарио, полностью кристаллизовался во льду — от домов до машин — после сильного зимнего шторма «Эллиот», поразившего на Рождество Северную Америку. Insider передает, что все мосты через Ниагару в настоящее время закрыты из-за запрета на въезд в США, связанного со штормом.

Поселок теперь полностью покрыт льдом: ветер был настолько сильным, что волны озера Эри залили водой местные дома и машины жителей, которые в итоге оказались покрыты льдом.

«Волны поднимались от 10 до 15 футов (3 до 4,5 метров) в высоту над стенами домов», — прокомментировал событие местный житель.

Согласно сообщению канадской компании Niagara Power, поселок остался в выходные дни без света. При этом около 3900 жителей по-прежнему ожидают включения электричества.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»