Ученые раскрыли дату полного восстановления озонового слоя
Об этом говорится в исследовании ООН.
Об этом говорится в исследовании ООН.
Опубликованный недавно научный доклад с оценкой разрушения озонового слоя Земли показывает, что выбросы разрушающих его химических веществ продолжают снижаться. Следовательно, этот атмосферный щит постепенно восстанавливается и утолщается. Об этом сообщает The Washington Post.
Ученые, поддерживаемые ООН, считают, что озоновый слой на большей части нашей планеты вернется к значениям 1980-х годов примерно к 2040-му году. Над Антарктикой изменения произойдут позже, к 2066 году, так как на Южном полюсе ежегодно появляется озоновая дыра.
Однако прогноз неокончательный. Изменения не будут устойчивыми из-за нескольких факторов:
«Действия по озону создают прецедент для действий по борьбе с изменением климата. Наш успех в поэтапном отказе от химических веществ, поедающих озон, показывает нам, что можно и нужно сделать — в срочном порядке — для отказа от ископаемого топлива, сокращения выбросов парниковых газов и, таким образом, ограничения роста температуры», — заявил глава Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.
Почему озоновый слой так важен: он не дает губительной части ультрафиолета попасть на поверхность Земли. Ультрафиолетовое излучение вызывает рак и проблемы со зрением, причиняет вред росту растений и процессу фотосинтеза.
Ученые приписывают успех ситуации с озоновым слоем Монреальскому протоколу 1987 года — международному соглашению о постепенном отказе от производства и использования озоноразрушающих веществ.