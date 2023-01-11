В метеорите, упавшем в Британии, нашли признаки инопланетной жизни
На нем были обнаружены вода и органические соединения.
На нем были обнаружены вода и органические соединения.
В журнале Meteoritics & Planetary Science ученые Лондонского университета опубликовали исследование органического анализа метеорита, который упал в Уинчкомбе, Глостершир, в 2021 году. Исследователи нашли органические соединения из космоса, которые хранят секреты происхождения инопланетной жизни.
Обнаруженный учеными ряд органических веществ доказывает, что когда-то метеорит был частью астероида. На нем присутствовала вода в жидком состоянии — один из обязательных и важнейших компонентов для создания жизни.
Уинчкомб представляет собой редкий богатый углеродом хондритовый метеорит и является первым небесным телом этого типа, обнаруженным в Великобритании сразу после падения.
Содержание аминокислот в нем в десять раз ниже, чем в других, и из-за этого его изучение было сложной задачей. Найденное на Уинчкомбе органическое вещество предполагает, что подобный вид метеорита ранее не изучался.
Ученые отметили: «Падение метеоритов происходит круглый год, однако уникальность Уинчкомба заключается в том, что это первый метеорит, за падением которого наблюдали многочисленные очевидцы. Данное небесное тело принадлежит к редкому типу углеродистых метеоритов, которые обычно содержат большое количество органических соединений и воды. Его изучение помогло нам приблизиться к разгадке того, как простой химический толчок положил начало зарождению жизни в нашей Солнечной системе».
Недавно на сайте Национального музея истории (National History museum) появилось исследование о Уинчкомбе, которое может раскрыть тайну появления воды на Земле.
Олеся Маевская