На севере Красноярского края похолодало до −73 градусов
По словам жителей поселка, подобных аномально низких температур на их памяти не было.
По словам жителей поселка, подобных аномально низких температур на их памяти не было.
В Ессее Красноярского края температура воздуха опустилась до −73 градусов. Об этом сообщает NGS24.RU со ссылкой на местных жителей.
По информации издания, такая погода продержалась с 10 по 12 января. По словам жителей поселка, подобных аномально низких температур на их памяти не было.
В Среднесибирском УГМС не смогли подтвердить точность показателей термометров местных жителей, так как в Ессее нет метеостанций. Специалисты сообщили, что в Эвенкийском районе, на северо-востоке региона, температура воздуха ниже −55 градусов в этом году не опускалась. Морозы там простоят несколько дней.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд сообщил, что в трех регионах России в ближайшие дни ожидаются аномальные морозы. В отдельных районах Якутии столбики термометров будут опускаться до −63 градусов, на севере Иркутской области — до −58, а в некоторых районах Красноярского края — до −55.