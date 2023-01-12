Большое Соленое озеро может исчезнуть за пять лет
Меры должны быть предприняты уже в этом году.
Меры должны быть предприняты уже в этом году.
Недавно во время конференции Геологического общества Америки ученые уже пришли к неутешительному выводу, что Большое Соленое озеро в США находится на грани исчезновения. Опубликованное на сайте Университета Бригама Янга (BYU) исследование доказывает, что это случится в ближайшие пять лет.
На данный момент, чтобы обратить процесс вспять, нужно покрыть водой более 10 тысяч квадратных километров. Это три триллиона литров воды. Исследование, проведенное учеными, показало, что для исправления ситуации употребление воды в регионе должно быть сокращено как минимум на одну треть, а возможно, и наполовину.
«Несмотря на обнадеживающий рост законодательных действий и осведомленности общественности, большинство жителей Юты не осознают остроты этого кризиса, — пишут исследователи. — Примеры со всего мира показывают, что потеря соленых озер вызывает долгосрочный цикл экологических, медицинских и экономических проблем».
Большое Соленое озеро не только служит прибежищем флоры и фауны, но и защищает качество воздуха, удаляет загрязнение воды и смягчает местные погодные условия, такие как снегопад в близлежащих горах. Однако недавние исследования показывают, что экосистема приближается к опасному переломному моменту.
Поскольку озеро ежегодно теряет миллионы литров воды, уровень солености начал расти. Концентрация соли сейчас настолько высока, что флора и фауна борются за выживание. А в некоторых районах озера, таких как Северный рукав, вода стала розовой — это результат, вызванный массовым вымиранием фотосинтезирующих микробов.
По мере осушения озера возрастает риск выброса в воздух заключенных в частицах пыли мышьяка, ртути, свинца, меди, органических загрязнителей и цианотоксинов. Это может уничтожить урожай, ухудшить почву и вызвать преждевременное таяние снега. Исследователи предупреждают, что если скоординированные действия не будут предприняты в первой половине этого года, последствия будут катастрофическими.
Олеся Маевская