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13:13 (мск), источник: Life.ru

Жителей Земли предупредили об очередных погодных потрясениях

Планету весной и летом текущего года ждут очередные погодные потрясения. К такому выводу пришла команда климатологов в рамках Global Water Monitor Consortium (Международный консорциум по мониторингу водной среды). Учёные отметили, что соответствующие изменения так или иначе происходят под влиянием воды, в 2023 году человечеству стоит ждать засух и наводнений.

Источник: Reuters

Исследователи из Австралии, Австрии, Нидерландов и Саудовской Аравии объяснили, что в качестве исходной информации используют результаты спутниковых наблюдений, записи метеостанций, а также данные моделей прогнозирования погоды. Учёные указали, что климат на планете зависит от всемирной циркуляции воды, в том числе от Перуанского течения с юга на север. Так, температура воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана становится ниже нормы, при этом пассаты усиливаются.

В 2022 году температура воздуха повышалась, а влажность была ниже. Из-за этого происходили наводнения в Пакистане и Австралии, а в Китае и Европе была экстремальная жара. В России лето было засушливым, как и в Северной и Южной Америке.

«Нет сомнений, что волны тепла и внезапные засухи участятся. Мы видим свидетельства воздействия глобального потепления на ледники и круговорот воды в холодных регионах», — сказал ведущий автор отчета Альберт ван Дейк, профессор Центра динамики воды и ландшафта Школы окружающей среды и общества имени Феннера при ANU.

По его словам, наводнения в Пакистане произошли из-за таяния льдов. Специалист утверждает, что это будет продолжаться до тех пор, пока ледники не исчезнут. При этом он отметил, что делать вывод об удлинении гидрологических и атмосферных циклов преждевременно.

«Если это действительно так, возникнет множество проблем с более продолжительными засухами и сильными наводнениями», — отметил ван Дейк.

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