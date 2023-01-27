«Джеймс Уэбб» разглядел кольца астероида Харикло
Предположительно, они образовались в результате столкновения небесного тела с другим объектом.
Предположительно, они образовались в результате столкновения небесного тела с другим объектом.
Астероид Харикло, обнаруженный в 1997 году, — самое маленькое планетарное тело из известных науке, которое имеет кольца. Его диаметр оценивается примерно в 230−260 километров, объект принадлежит к классу астероидов, которые называются Кентаврами и вращаются вокруг Солнца между Сатурном и Ураном, сообщает NASA.
Существование системы колец вокруг малой планеты стало неожиданностью, поскольку считалось, что кольца могут быть стабильными только вокруг гораздо более массивных тел. Системы колец вокруг малых тел ранее не обнаруживались, несмотря на их поиск с помощью методов прямой визуализации и звездного затмения.
Кольца Харикло должны были рассеяться за период не более нескольких миллионов лет, так что — либо они очень молоды, либо активно удерживаются «лунами-пастухами» с массой, сравнимой с массой колец. Ученые назвали кольца Oiapoque (внутреннее, более существенное кольцо) и Chuí (внешнее кольцо) по названию двух рек, образующих северную и южную прибрежные границы Бразилии.
В 2013 году астрономы совершили удивительное открытие, узнав, что у Харикло есть два кольца из водяного льда. В октябре прошлого года «Джеймс Уэбб» наблюдал за астероидом при помощи камеры NIRCam и спектрографа NIRSpec.
Орбитальная система Харикло представляет собой яркую кольцевую систему, состоящую из двух узких и плотных полос шириной 6−7 километров и 2−4 километра соответственно, разделенных промежутком в 9 километров. Кольца вращаются на расстоянии около 400 километров от центра астероида, что составляет тысячную часть расстояния между Землей и Луной.
Недавно ученые предположили, что у Солнца были кольца. Молодая звезда немного напоминала Сатурн.
Олеся Маевская