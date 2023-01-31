В Якутске потеплело до минус 39

Ранее метеорологи предупреждали, аномально холодная погода в Якутске с отклонением от нормы на 7 и более градусов сохранится до конца января.
Школьники в Якутске из-за сильного мороза две недели учились дистанционно. В пятницу актированные дни отменили для учащихся старших классов, дома остались учиться дети с первого по восьмой классы.
«В течение дня преимущественно без осадков, туман, ветер северо-западный 1−4 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 37, минус 39 градусов. Первого февраля дневная температура ожидается в пределах минус 35, минус 37 градусов», — говорится в прогнозе.