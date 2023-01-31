Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале В ведомстве отметили, что россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля.
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
10:50 (мск), источник: © РИА Новости

В Якутске потеплело до минус 39

ЯКУТСК, 31 янв — РИА Новости. Пятидесятиградусные морозы в Якутске отступили, во вторник температура воздуха в городе поднялась до минус 39 градусов, сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: © РИА Новости

Ранее метеорологи предупреждали, аномально холодная погода в Якутске с отклонением от нормы на 7 и более градусов сохранится до конца января.

Школьники в Якутске из-за сильного мороза две недели учились дистанционно. В пятницу актированные дни отменили для учащихся старших классов, дома остались учиться дети с первого по восьмой классы.

«В течение дня преимущественно без осадков, туман, ветер северо-западный 1−4 метров в секунду. Температура воздуха днем минус 37, минус 39 градусов. Первого февраля дневная температура ожидается в пределах минус 35, минус 37 градусов», — говорится в прогнозе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации
'Все кончено'. В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»