Ученые сообщили об огромной комете размером с Килиманджаро около Солнца
96P/Machholz 1 максимально приблизится к светилу впервые за полвека.
96P/Machholz 1 максимально приблизится к светилу впервые за полвека.
Гигантская комета под названием 96P/Machholz 1 из семейства Юпитера приближается к Солнцу. По прогнозам ученых, она максимально приблизится к светилу впервые за более чем полвека. Об этом сообщает Daily Mail.
Ширина кометы составляет около 6 км, что можно сравнить с параметрами горы Килиманджаро — высочайшей точки Африки. 96P/Machholz 1 отличается еще и тем, что в ней содержится мало углерода и менее 1,5% ожидаемого уровня химического цианогена. Именно эти факторы позволили ученым прийти к выводу, что космический объект прилетел из другой планетной системы.
Не менее интересен и тот факт, что большинство небесных тел сгорают по мере приближения к Солнцу, однако эта комета благодаря своему гигантскому размеру остается целой и невредимой. За всю историю наблюдений она уже успела пять раз пройти мимо Солнца: в 1996, 2002, 2007, 2012 и 2017 годах.
В настоящее время за объектом наблюдает космический корабль Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO) Европейского космического агентства. «96P — очень нетипичная комета как по составу, так и по поведению. По этой причине мы никогда не знаем точно, чего можно ожидать от нее», — рассказал Карл Баттамс, астрофизик из Военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне.
Комета 96P/Machholz 1 была обнаружена в далеком 1986 году американским астрономом-любителем Дональдом Макхольцем в Калифорнии. Он смог увидеть ее с помощью самодельного картонного телескопа.
Незадолго до этого Google пообещал «оживить» Солнечную систему, добавив в свой «Поиск» более 60 3D-моделей небесных тел и космических кораблей НАСА. Компания объединилась с агентством, чтобы расширить функционал своей поисковой системы. У пользователей появится возможность рассмотреть космические объекты и аппараты, вращая их в любую сторону на экране компьютера или смартфона.