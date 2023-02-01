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17:47 (мск), источник: ТАСС

В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу за всю историю наблюдений

Длительность природного явления составила 55 минут.

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Источник: Michał Mancewicz/CC0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) зафиксировали самую затяжную грозу в высокоширотной Арктике за всю историю наблюдений, сообщили журналистам в среду в пресс-службе института.

«В 2022 году ученые ААНИИ зафиксировали самую продолжительную за всю историю наблюдений грозу в высокоширотной Арктике. Длительность природного явления составила 55 минут. Данные зафиксированы в июле прошлого года на крупнейшей российской гидрометеорологической обсерватории “Ледовая база “Мыс Баранова” на Северной Земле”, — рассказали в пресс-службе.

Ранее грозы были несвойственны для северных районов Арктики. Но в последние годы по высоким широтам региона стали проноситься длительные по здешним меркам грозы.

Первые официальные данные о грозе в этом регионе зарегистрированы в июне 2019 года на острове Большевик — тогда гроза длилась 40 минут.

Ученые отмечают, что такие значительные перемены в атмосферных процессах Арктики связаны с общим изменением климата Земли в последние 30 лет. Из-за потепления в Заполярье стали появляться типы облаков, из которых образуются грозовые фронты.

«Тот факт, что грозовые облака добрались до высоких широт Арктики, является очередным свидетельством изменений циркуляции атмосферы. В качестве основных причин можно назвать потепление климата в Арктике, что привело к появлению слоисто-дождевых и мощных кучевых облаков», — отметили в пресс-службе ААНИИ.

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт — ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове.

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