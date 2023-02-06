На Байкале зафиксировали «ледовый удар»

В воскресенье, жители поселков Листвянка, Большие Коты и Большое Голоустное, расположенных на западном побережье Байкала, сообщили в соцсетях о подвижке льда вдоль береговой линии и образовании становой трещины.
«По информации, полученной Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН от жителей п. Большое Голоустное, подвижка льда сопровождалась ощутимыми эффектами на территории поселка, достигавшими интенсивности 4 балла. “Ледовый удар” был также инструментально зарегистрирован сейсмическими станциями “Большое Голоустное” и “Листвянка”», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщало об образовании трещины большой протяженности на Байкале в проливе Малое Море.