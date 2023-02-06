На чердаке и в мусорке: 8 случайно найденных шедевров искусства Некоторые из них были проданы за несколько миллионов долларов
Фоторепортажи
52Главные события 2022 года в фотографиях
14Крещенские купания в России
12:17 (мск), источник: © РИА Новости

На Байкале зафиксировали «ледовый удар»

ИРКУТСК, 6 фев — РИА Новости. Сейсмостанции в двух поселках Иркутской области зафиксировали «ледовый удар» на Байкале, как землетрясение интенсивностью 4 балла, сообщает Байкальский филиал федерального исследовательского центра Единой географической службы РАН в телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

В воскресенье, жители поселков Листвянка, Большие Коты и Большое Голоустное, расположенных на западном побережье Байкала, сообщили в соцсетях о подвижке льда вдоль береговой линии и образовании становой трещины.

«По информации, полученной Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН от жителей п. Большое Голоустное, подвижка льда сопровождалась ощутимыми эффектами на территории поселка, достигавшими интенсивности 4 балла. “Ледовый удар” был также инструментально зарегистрирован сейсмическими станциями “Большое Голоустное” и “Листвянка”», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщало об образовании трещины большой протяженности на Байкале в проливе Малое Море.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Во Франции заметили ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен
Американский пилот сообщил об аномальных явлениях над базами США
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»