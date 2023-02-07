На чердаке и в мусорке: 8 случайно найденных шедевров искусства Некоторые из них были проданы за несколько миллионов долларов
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
14Крещенские купания в России
11:01 (мск), источник: © РИА Новости

В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сильные снегопады с последующими оттепелями могут привести к обрушению зданий и сооружений в регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на своем сайте.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: © РИА Новости

«Исходя из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки, наибольшая вероятность возникновения таких происшествий прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа», — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.

По данным института, в соответствии с многолетней статистикой в феврале растет количество происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений.

Основные причины таких происшествий— сильные снегопады и оттепели, в результате которых вес сухого снега увеличивается в разы. Сказывается также несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, проведение ремонтных работ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Во Франции заметили ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен
Американский пилот сообщил об аномальных явлениях над базами США
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»