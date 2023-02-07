В четырех федеральных округах России возможны обрушения зданий

«Исходя из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки, наибольшая вероятность возникновения таких происшествий прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краев, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа», — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС.
По данным института, в соответствии с многолетней статистикой в феврале растет количество происшествий, связанных с обрушениями элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений.
Основные причины таких происшествий— сильные снегопады и оттепели, в результате которых вес сухого снега увеличивается в разы. Сказывается также несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, проведение ремонтных работ.