Геологи нашли новый слой мантии, связанный с землетрясениями
Там своя астеносфера.
Там своя астеносфера.
Исследователи из Техасского университета в Остине нашли новый слой частично расплавленной породы под тектоническими плитами Земли. До сих пор он не был известен, хотя находится в ключевой области, астеносфере, которая влияет на движение в мантии, в том числе на причины землетрясений. Его изучение привело специалистов к неожиданным выводам, которые опровергли основную версию движения тектонических плит.
Руководитель группы ученых Цзюньлинь Хуа исследовал сейсмические изображения мантии Земли под Турцией. Сначала он идентифицировал отдельные участки расплавленной мантийной породы на глубине около 160 километров под поверхностью. Затем, собрав аналогичные данные с других сейсмических станций по всему миру, он увидел, что это не аномальные участки, а целый слой.
Так у исследователей появилась глобальная карта астеносферы. Там, где она была наиболее горячей, были показатели расплава на аналогичной глубине.
Недавно открытый слой — это тоже часть астеносферы, она располагается в верхней мантии и пластичнее соседних слоев, что позволяет литосферным блокам двигаться по ней. Ранее считалось, что она может быть пластичной и мягкой как раз за счет расплавленных пород. Однако в ходе работы с вновь открытым слоем ученые сравнили карту расплава с измерениями движения плит и не нашли никакой зависимости их друг от друга.
Мы интуитивно думали, что расплав должен играть большую роль в вязкости материала. Но даже там, где его доля довольно высока, его влияние на мантийный поток очень незначительно.
«Эта работа важна, потому что понимание свойств астеносферы и причин ее слабости имеет фундаментальное значение для понимания тектоники плит», — отметил Цзюньлинь Хуа.
По результатам исследования, гораздо больше на движение литосферы влияет теплообмен в мантии под астеносферой, а давление и температура меняются с глубиной, контролируя вязкость. Твердые породы в недрах нашей планеты иногда смещаются. Если бы мы могли наблюдать этот процесс достаточно долго, то увидели бы, что они «текут, как мед».
Благодаря новому слою и открытию того, что он не влияет на тектонику, у специалистов стало на одну сложную версию меньше при изучении этого механизма.