Жителям Центральной России рассказали, стоит ли ждать ранней весны
Жителям Центральной России не стоит ожидать прихода ранней весны. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Жителям Центральной России не стоит ожидать прихода ранней весны. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в марте холода в регион вернутся, усилятся морозы, возможны арктические вторжения и заряды снега. До конца первой декады апреля погода будет совершенно не весенней, ожидаются волны тепла и холода. В Центральной России метеорологическая весна обычно наступает в последние дни марта, пояснил Тишковец. В этот период среднесуточная температура пересекает нулевую отметку в сторону плюсовых значений.
«Март в целом ожидается теплее нормы на три-четыре градуса. В апреле превышение нормы составит один-два градуса, в мае среднемесячная температура получится близкой к норме, превышение может составить полградуса. Обильных осадков или существенных отклонений в сторону засушливости пока что не предвидится», — рассказал радио Sputnik Тишковец.
Вместе с тем он напомнил, что обычно предварительные прогнозы оправдываются не полностью, лишь на 60−70%.
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