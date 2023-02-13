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09:55 (мск), источник: Life.ru

Жителям Центральной России рассказали, стоит ли ждать ранней весны

Жителям Центральной России не стоит ожидать прихода ранней весны. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, в марте холода в регион вернутся, усилятся морозы, возможны арктические вторжения и заряды снега. До конца первой декады апреля погода будет совершенно не весенней, ожидаются волны тепла и холода. В Центральной России метеорологическая весна обычно наступает в последние дни марта, пояснил Тишковец. В этот период среднесуточная температура пересекает нулевую отметку в сторону плюсовых значений.

А этой весной температура будет превышать норму совсем немного, и с каждым месяцем это отклонение будет становиться меньше.

«Март в целом ожидается теплее нормы на три-четыре градуса. В апреле превышение нормы составит один-два градуса, в мае среднемесячная температура получится близкой к норме, превышение может составить полградуса. Обильных осадков или существенных отклонений в сторону засушливости пока что не предвидится», — рассказал радио Sputnik Тишковец.

Вместе с тем он напомнил, что обычно предварительные прогнозы оправдываются не полностью, лишь на 60−70%.

Ранее врач Елена Зяблова рассказала, что наиболее благоприятная температура для распространения гриппа — нулевая либо немного ниже нуля.

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