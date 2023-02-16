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15:57 (мск), источник: Вокруг Света

Опубликованы видео извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах

На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 4,8 и пробудился один из активных щитовых вулканов.

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На Гавайях извергается вулкан Килауэа. Извержение происходит на закрытой территории национального парка, сообщает Геологическая служба США.

Однако опасность для людей представляет вулканический газ, который переносится ветром.

Во время извержений Килауэа всегда выделяется большое количество вулканического газа. Он включает водяной пар (H2O), двуокись углерода (CO2), двуокись серы (SO2). Поскольку SO2 выбрасывается с вершины, он реагирует в атмосфере, создавая видимую дымку, известную как вог.

Вог (от англ. Vog — volcanic smog — вулканический смог) — это форма загрязнения воздуха вулканическими газами и водяным туманом или мелким дождем. Вог опасен для здоровья людей и животных, повреждает сельскохозяйственные культуры и дикие растения.

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Дополнительную опасность представляют волосы Пеле и другие легкие осколки вулканического стекла из лавовых фонтанов, которые будут падать с подветренной стороны и покрывать землю пылью в нескольких сотнях метров от извергающихся жерл, рассказали в Геологической службе США.

Сильный ветер может переносить эти почти невесомые частицы на огромные расстояния. Жителям окрестных населенных пунктов рекомендуется свести к минимуму воздействие этих вулканических частиц, которые могут вызвать раздражение кожи и глаз.

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Кальдера Килауэа сейчас нестабильна, возможны растрескивания грунта и камнепады, при этом они могут быть усилены землетрясениями. Наибольшее беспокойство ученых вызывают стены кратера Халемаумауу. Доступ местных жителей и туристов к Халемаумауу был прекращен с начала 2008 года.

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