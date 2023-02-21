Ученые обнаружили неизвестный класс богатых водой астероидов
Подобные небесные тела выступали в качестве «строительных материалов» для планет нашей Солнечной системы.
Подобные небесные тела выступали в качестве «строительных материалов» для планет нашей Солнечной системы.
Благодаря новым астрономическим измерениям в инфракрасном диапазоне международная исследовательская группа смогла найти и охарактеризовать ранее неизвестный класс астероидов. Результаты были опубликованы в журнале Nature Astronomy. Найденные небесные тела расположены в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и, как и карликовая планета Церера, богаты водой.
Согласно компьютерным моделям, сложные динамические процессы переместили эти астероиды из внешних областей нашей Солнечной системы в текущее положение вскоре после их образования. Там же расположены Церера и многие другие малые планеты. «Это остатки строительных материалов, из которых были созданы планеты нашей Солнечной системы четыре с половиной миллиарда лет назад», — объясняет профессор доктор Марио Трилофф из Института наук о Земле Гейдельбергского университета.
С помощью небольших небесных тел, образовавшихся во внешней части Солнечной системы, вода могла попасть на развивающуюся Землю в виде астероидов. Это помогли обнаружить инфракрасные спектры телескопа НАСА в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях (США). Исследования подтверждают выводы о химическом и минералогическом составе тел.
Недавно ученые установили, что упавший в Британии метеорит может раскрыть тайну появления воды на Земле. Ученым повезло: небесное тело не успело подвергнуться глубокому воздействию земных условий, во многом сохранив свои исходные характеристики.
Олеся Маевская