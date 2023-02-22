В центре ядра Земли обнаружили другое мини-ядро
Ученые не могли сделать этого ранее из-за сложностей изучения этой части планеты.
Ученые не могли сделать этого ранее из-за сложностей изучения этой части планеты.
Исследователи Австралийского национального университета опубликовали в журнале Nature Communications работу об «эхе», отраженном от земного ядра. Сейсмические Р-волны, идущие под углом в 50 градусов к оси вращения Земли, оказались на 4% медленнее, чем сходные волны под другими углами.
Столь слабые «отражения» дают возможность предположить, что в центре ядра Земли существует ядро диаметром вдвое меньше, то есть 1300 километров. Состоит оно из железа. Поскольку сейсмические наблюдения доступны ученым только на Земле, изучение внутренних структур планет очень важно для понимания эволюции и внутреннего устройства других небесных тел.
На данный момент ученые считают, что современное ядро нашей планеты сформировалось не сразу. Исходно однородный химический состав Земли стал меняться со временем: тогда более тяжелые элементы (железо и никель) опустились к ее центру, а более легкие (силикаты, из которых сложена мантия и часть коры) получили из центра планеты много легких минералов. Среди них и те, что содержали немало воды.
Недавно ученые заявили об изменении направления вращения ядра Земли и длины дня.
Олеся Маевская