Геофизик Анисимов: свечение и падение влажности не являются предвестниками землетрясений

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец рассказал РИА «Новости» о том, что «свечение вызывает возбуждение атмосферных газов». Кроме того, он отметил, что такое свечение и резкое падение влажности — предвестники землетрясения.
«Прогнозирование землетрясений — сложная геофизическая задача, над которой работают ученые со всего мира. Только геофизический мониторинг сейсмически активных разломов, а также непрерывные наблюдения метеорологических характеристик, объемной активности радона, высотных профилей электрических полей, токов и проводимостей могут дать возможность для сравнения и достоверного прогнозирования», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».
По словам Анисимова, свечение в Турции было вызвано выбросом энергии, но в каком именно из геофизических полей определить сложно.
«Например, в высоких широтах в зоне полярного овала атмосферные газы возбуждаются за счет энергетических частиц, которые движутся из ближнего космоса по силовым линиям геомагнитного поля и на высотах ионосферы отдают свою энергию на возбуждение атомов. Дальше получается сияние. Так происходит при Северном сиянии. Если мы говорим о разломе, то свечение вызвал тот или иной вид энергии, которая поступила на высоты свечения и возбудила атомы. Какая именно это была энергия, мы не знаем, источником точно был разлом. Например, бывает, что ионосферы достигает атмосферная звуковая волна, мы ее не слышим, но она отдает свою энергию», — объяснил Анисимов.
По словам ученого, резкое падение влажности также не может выступать в роли предвестника сейсмособытий.
«Это нормально, что влажность может меняться и падать с 90 до 20 процентов в некоторых регионах вследствие погодных изменений. Такие прогностические неточности ведут к некоторым казусам. Если я живу в коттедже, и у меня есть метеостанция, которая зафиксировала скачок относительной влажности, то я буду ждать землетрясения, хотя оснований для этого нет», — заключил Анисимов.
Землетрясение на юго-востоке Турции