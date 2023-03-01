Предсказавший трагедию в Турции ученый предрек России «мегаземлетрясение»

По словам исследователя, из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна 2 и 5 марта уже 3—4 марта или 6—7 марта Землю может поразить «мегаземлетрясение» с магнитудой 8,5 и выше.
«Гораздо более очевидная флуктуация снова отметила западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, над Филиппинами, а также над Сулавеси, Хальмахерой, возможно, даже над морем Банда, Индонезия. Оно может стать значительным к 3 или 4 марта», — заявил Хугербитс.
При этом он призвал жителей указанных регионов подготовить план на случай сейсмической активности.
Третьего февраля Хугербитс спрогнозировал, что «рано или поздно» в южной части Турции на границе с Сирией произойдет такое бедствие магнитудой 7,5.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти заявили, что это беспрецедентная «катастрофа века». Число жертв землетрясений превысило 45 тысяч, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Землетрясение на юго-востоке Турции