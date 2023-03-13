От чего во время полета может ухудшиться турбулентность
И как это может повлиять на работу авиакомпаний в будущем.
И как это может повлиять на работу авиакомпаний в будущем.
По статистике ежегодно пилоты сообщают в среднем о 5500 столкновениях с сильной или большей турбулентностью. В последние годы числа возросли из-за изменения климата. В начале 2023 года пилоту авиакомпании Southwest пришлось приземлиться раньше из-за сильной турбулентности, в ходе которой пассажиры теряли сознание.
В то же время из-за турбулентности на одном из рейсов Hawaiian Airlines физически пострадало 25 человек. Эксперты считают, что сильная турбулентность может усилиться в ближайшие годы, поскольку по всему миру сохраняются суровые погодные условия, пишет Business Insider. Почему же турбулентность усиливается?
Основными причинами турбулентности для коммерческих самолетов и авиалайнеров являются штормы, атмосферное давление и струйные течения. Как правило, пилоты используют радар и сообщения с других самолетов, чтобы обнаруживать штормы и другие признаки надвигающейся турбулентности до того, как самолет начнет трясти. Это дает им время, чтобы включить знак «Пристегните ремни» и проинструктировать пассажиров занять свои места.
Но пилотам также приходится бороться с турбулентностью при ясном небе, то есть с погодными явлениями, не имеющими видимой причины. Именно этот тип наиболее опасен, проявляется и усиливается из-за изменения климата.
К тому же, подобное явление имеет тенденцию развиваться вокруг струйных течений на верхнем уровне, где обычно летают самолеты. И эти полосы ветра усиливаются с глобальным потеплением. Метеорологи также предсказывают, что к 2050 году турбулентность при ясном небе усилится в два раза.
Во избежание аварий и травм, авиакомпании могут выбирать более длинные и дорогие маршруты. Однако это в свою очередь может привести к увеличению расхода авиационного топлива и выбросов CO2. Также специалисты отмечают, что самолеты будут проводить в воздухе около 2000 дополнительных часов в год.
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Олеся Маевская