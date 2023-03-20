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12:27 (мск), источник: ТАСС Наука

В Северном полушарии 21 марта наступит астрономическая весна

Световой день начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться.

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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Весеннее равноденствие наступит в ночь на вторник. После этого в Северное полушарие Земли придет астрономическая весна, продолжительность светлого времени суток превысит длину ночи, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Во вторник, 21 марта 2023 года, в 00:24 мск наступит весеннее равноденствие. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном — осень», — пояснили в планетарии.

Солнце в день весеннего равноденствия взойдет точно на западе и будет находиться над горизонтом и под ним одинаковое количество времени — по 12 часов. Именно это равенство длины дня и ночи легло в основу названия события.

«Световой день начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться. Продолжительность дня на широте Москвы увеличится с 10 часов 44 минут на начало марта до 13 часов 7 минут к концу месяца. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов», — уточнили астрономы.

Солнце пересекает небесный экватор дважды в году. Момент, когда оно переходит в Южное небесное полушарие, происходит в сентябре и называется осенним равноденствием.

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