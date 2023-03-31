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13:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Подробный лунный календарь садовода и огородника на апрель 2023 года

В апреле начинается долгожданный дачный сезон. Работы в саду и огороде в этом месяце предстоит очень много, поэтому не стоит медлить. А добиться больших успехов на даче поможет лунный посевной календарь.

Источник: РИА "Новости"

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки в саду и огороде в апреле

Когда же лучше по максимуму активизировать работу на огороде и в саду? Ответ даст лунный посевной календарь на апрель. В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела и решать важные вопросы, в неблагоприятные — наоборот, нежелательно.

Итак, благоприятные дни для посева: 1, 3, 4, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29 апреля.

Неблагоприятные дни для посева: 6, 19, 20, 21 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Фазы Луны в апреле 2023 года

Растущая Луна: 1 — 5 апреля, 21 — 30 апреля.

Полнолуние: 6 апреля.

Убывающая Луна: 12 — 19 апреля.

Новолуние: 20 апреля.

Источник: РИА "Новости"

План работ в саду и огороде

В апреле имеют большое значение правильные сроки посева и других важных работ в саду и огороде. Поэтому лучше свериться с лунным календарем и все успеть, чтобы порадовать себя отменным урожаем осенью!

1 апреля (сб) — Луна растет

Займитесь теплицей и подготовьте ее к посеву: можно помыть окна, обеззаразить грунт, перекопать грядки.

2 апреля (вс) — Луна растет

Посадите в теплице редис, зелень, пряные травы и посейте на рассаду томаты, огурцы, капусту.

3 апреля (пн) — Луна растет

Если на улице установилась температура выше 10, то уже можно выносить рассаду на улицу, чтобы закалить ее перед высадкой на грядки.

4 апреля (вт) — Луна растет

В этот день проводим обрезку сада и залечиваем дупла деревьев.

Источник: РИА "Новости"

5 апреля (ср) — Луна растет

Не забудьте полить хвойные растения, а дома — подкормить комнатные растения азотными удобрениями.

6 апреля (чт) — Полнолуние

Растениями в этот день лучше не заниматься! Вместо этого можно недостающий садово-огородный инвентарь или заняться другими полезными делами.

7 апреля (пт) — Луна убывает

Этот день отлично подойдет для того, чтобы распикировать рассаду и посеять томаты, огурцы, кабачки, капусту.

8 апреля (сб) — Луна убывает

Самое время, чтобы внести азотные удобрения, разбороновать грядки, привить плодовые деревья.

9 апреля (вс) — Луна убывает

Можно посеять на рассаду томаты, огурцы, кабачки, бахчевые культуры, капусту, а в открытый грунт — редис.

Источник: РИА "Новости"

10 апреля (пн) — Луна убывает

Этот день просто создан для хозяйственных дел! Присмотритесь к своим инструментам и садовой технике — возможно, вы забыли что-то подготовить или починить к дачному сезону.

11 апреля (вт) — Луна убывает

В этот день уделите особое внимание саду: займитесь прививкой плодовых деревьев, залечите дупла, очистите крону хвойных от сухой хвои.

12 апреля (ср) — Луна убывает

Продолжаем (или начинаем) закалку рассады — при температуре выше 10 растения можно ненадолго выносить на улицу.

13 апреля (чт) — Луна убывает

Подходящий день, чтобы высадить на грядки холодостойкие овощи (редис, салат, укроп, петрушку), а на рассаду — томаты, огурцы, капусту.

14 апреля (пт) — Луна убывает

Никаких работ с растениями в этот день лучше не проводить. Вместо этого займитесь другими полезными делами.

15 апреля (сб) — Луна убывает

Этот день отлично подходит для обработки сада и комнатных растений от болезней и вредителей, удобрения почвы азотом и перегноем.

16 апреля (вс) — Луна убывает

В этот день сеем редис, зелень и пряные травы, а также пересаживаем домашние растения.

Источник: РИА "Новости"

17 апреля (пн) — Луна убывает

Начинаем проращивать картофель! Для этого достаньте из погреба семенные клубни картофеля и поставьте в теплое светлое место.

18 апреля (вт) — Луна убывает

Время дачных закупок! Сегодня отличный день, чтобы купить семена, саженцы, садовый инвентарь, удобрения и средства защиты растений.

19 апреля (ср) — Луна убывает

В этот день можно сформировать кроны хвойных растений и заложить в огороде приманки для медведки.

20 апреля (чт) — Новолуние

Крайне не рекомендуется в этот день работать с растениями! Вместо этого можно составить план посадок или почитать полезные статьи по огородничеству.

21 апреля (пт) — Луна растет

Самое время сажать холодостойкие овощи и плодовые деревья и пересаживать комнатные растения.

22 апреля (сб) — Луна растет

Удобрите грядки перегноем и замульчируйте им плодовые деревья, заложите компост.

23 апреля (вс) — Луна растет

Рекомендуем в этот день посеять холодостойкие культуры (капусту, морковь, репу и т. д.). А если почва уже прогрелась, то можете смело высаживать рассаду томатов.

Источник: РИА "Новости"

24 апреля (пн) — Луна растет

Этот день создан для того, чтобы посеять зелень и пряные травы, а также посадить плодовые деревья и ягодные кустарники.

25 апреля (вт) — Луна растет

Облагородьте свой дачный участок! В этот день можно посеять газон или выкопать яму под будущий садовый пруд.

26 апреля (ср) — Луна растет

В этот день боремся с вредителями и болезнями в саду и огороде, а также вносим азотные удобрения.

27 апреля (чт) — Луна растет

Стоит подлечить плодовые деревья: заделать дупла и морозобоины, спилить сломанные и засохшие ветви.

28 апреля (пт) — Луна растет

Подходящий день для подкормки клубники и высаживания рассады томатов под пленку. Кроме того, рекомендуем сеять холодостойкие овощи.

29 апреля (сб) — Луна растет

В этот день сооружаем грядки и размечаем огород. А еще если вы до сих пор не посеяли холодостойкие овощи и пряные травы, то крайне рекомендуем это сделать!

30 апреля (вс) — Луна растет

Рекомендуем устроить садово-огородную закупку! Обратите внимание на недостающие семена, саженцы, рассаду и удобрения.

Источник: РИА "Новости"

Работы в саду

Прививаем плодовые деревья. Апрель — идеальный месяц для прививки и перепрививки деревьев. Во время этого процесса не забывайте главное правило: подвой должен быть проснувшимся (в нем должно идти активное сокодвижение), а привой — спящим.

Обрабатываем сад от болезней и вредителей. В апреле голодные насекомые выбираются из зимних укрытий и с жадностью набрасываются на молодые листочки и бутоны. Чтобы не потерять урожай, необходимо дать садовым вредителям отпор!

Для этого достаточно провести три обработки:

  • По набухшим почкам (деревья и кустарники) — бордоской смесью (от болезней);
  • Как только появятся листочки (только кустарники) — препаратом Фуфанон (от клещей);
  • По бутонам (деревья и кустарники) — препаратом Фуфанон (от вредителей).

Подкармливаем сад. За дачный сезон деревья и кустарники забирают из почвы очень много питательных веществ. В апреле — в период активного роста — их нужно подкормить азотом.

Нормы подкормки такие:

  • Яблони и груши — 3 стакана мочевины (внести поверх почвы по диаметру кроны и полить);
  • Смородина — 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды, 1 ведро на куст;
  • Крыжовник — 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды, 2 ведра на куст;
  • Малина — 3 ст. ложки мочевины на 1 кв. метр (внести в междурядья и заделать в землю граблями).

Сажаем деревья и кустарники. В середине месяца высаживаем саженцы с открытой корневой системой. Саженцы в контейнерах можно высаживать и летом, но начинают сезон посадок традиционно в середине апреля.

Залечиваем поврежденную кору деревьев. Если есть морозобоины, то на их месте очистите кору до здоровой ткани и замажьте раны масляной краской на натуральной олифе. Дупла лучше заделывать смесью глины и коровьего навоза или просто глиной.

Раскрываем виноград, розы и клематисы. В марте их начинают проветривать, а вот в начале апреля защиту можно снять совсем.

Источник: РИА "Новости"

Работы в огороде

Боронуем почву. Если вы по всем правилам перекопали почву осенью, то в апреле, как только она подсохнет, комья земли надо разбить граблями. Таким образом вы выровняете участок и сохраните влагу в почве для будущих посевов.

Сеем холодостойкие растения. В конце апреля можно высевать корнеплоды (морковь, свеклу, редис, репу, брюкву, турнепс и пастернак), все виды капусты, бобовые (горох, бобы, чечевицу), зелень (горчицу, кресс-салат, рукколу, листовые салаты, щавель и шпинат) и пряные травы.

Сеем на рассаду теплолюбивые овощи. В начале апреля можно сеять скороспелые томаты, а в конце — огурцы, бахчевые культуры и кукурузу.

Высаживаем рассаду в теплицы. Рассаду томатов, перцев и баклажанов с середины апреля (если погода позволяет, то и с начала) уже можно и нужно высаживать в теплицы.

Проращиваем клубни картофеля. Это делают за две недели до посадки картофеля. Так, если вы планируете сажать картофель 1 мая, то достаем клубни 15 апреля, если 9 мая — 25 апреля. Проращивать клубни надо на свету.

Источник: РИА "Новости"

Народные приметы для садоводов и огородников

Апрельская погода всегда несет множество неожиданностей: в начале месяца может потеплеть, а потом внезапно похолодать и выпасть снег. Поэтому во все времена люди старались определить по приметам, какая погода их ждет.

  • Дожди и дружная оттепель в апреле — к обилию грибов.
  • Чем больше звезд в конце апреля, тем богаче урожай.
  • Если в апреле еще не прилетели ласточки, то лето будет холодным и дождливым, а вся весна холодной.
  • Если поверхность снега в апреле шероховатая, то ждите хороший урожай.
  • Если снег тает, а ночи ясные, то погода во время сбора урожая будет хорошая.
  • Разлившиеся в начале месяца реки — к богатому урожаю.
  • Если в начале апреля гремят грозы, то лето будет ранним и жарким.
  • Затяжные дожди в конце апреля предвещают хороший урожай.

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