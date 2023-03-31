Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки в саду и огороде в апреле
Когда же лучше по максимуму активизировать работу на огороде и в саду? Ответ даст лунный посевной календарь на апрель. В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела и решать важные вопросы, в неблагоприятные — наоборот, нежелательно.
Итак, благоприятные дни для посева: 1, 3, 4, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29 апреля.
Неблагоприятные дни для посева: 6, 19, 20, 21 апреля.
Фазы Луны в апреле 2023 года
Растущая Луна: 1 — 5 апреля, 21 — 30 апреля.
Убывающая Луна: 12 — 19 апреля.
План работ в саду и огороде
В апреле имеют большое значение правильные сроки посева и других важных работ в саду и огороде. Поэтому лучше свериться с лунным календарем и все успеть, чтобы порадовать себя отменным урожаем осенью!
1 апреля (сб) — Луна растет
Займитесь теплицей и подготовьте ее к посеву: можно помыть окна, обеззаразить грунт, перекопать грядки.
2 апреля (вс) — Луна растет
Посадите в теплице редис, зелень, пряные травы и посейте на рассаду томаты, огурцы, капусту.
3 апреля (пн) — Луна растет
Если на улице установилась температура выше 10, то уже можно выносить рассаду на улицу, чтобы закалить ее перед высадкой на грядки.
4 апреля (вт) — Луна растет
В этот день проводим обрезку сада и залечиваем дупла деревьев.
5 апреля (ср) — Луна растет
Не забудьте полить хвойные растения, а дома — подкормить комнатные растения азотными удобрениями.
6 апреля (чт) — Полнолуние
Растениями в этот день лучше не заниматься! Вместо этого можно недостающий садово-огородный инвентарь или заняться другими полезными делами.
7 апреля (пт) — Луна убывает
Этот день отлично подойдет для того, чтобы распикировать рассаду и посеять томаты, огурцы, кабачки, капусту.
8 апреля (сб) — Луна убывает
Самое время, чтобы внести азотные удобрения, разбороновать грядки, привить плодовые деревья.
9 апреля (вс) — Луна убывает
Можно посеять на рассаду томаты, огурцы, кабачки, бахчевые культуры, капусту, а в открытый грунт — редис.
10 апреля (пн) — Луна убывает
Этот день просто создан для хозяйственных дел! Присмотритесь к своим инструментам и садовой технике — возможно, вы забыли что-то подготовить или починить к дачному сезону.
11 апреля (вт) — Луна убывает
В этот день уделите особое внимание саду: займитесь прививкой плодовых деревьев, залечите дупла, очистите крону хвойных от сухой хвои.
12 апреля (ср) — Луна убывает
Продолжаем (или начинаем) закалку рассады — при температуре выше 10 растения можно ненадолго выносить на улицу.
13 апреля (чт) — Луна убывает
Подходящий день, чтобы высадить на грядки холодостойкие овощи (редис, салат, укроп, петрушку), а на рассаду — томаты, огурцы, капусту.
14 апреля (пт) — Луна убывает
Никаких работ с растениями в этот день лучше не проводить. Вместо этого займитесь другими полезными делами.
15 апреля (сб) — Луна убывает
Этот день отлично подходит для обработки сада и комнатных растений от болезней и вредителей, удобрения почвы азотом и перегноем.
16 апреля (вс) — Луна убывает
В этот день сеем редис, зелень и пряные травы, а также пересаживаем домашние растения.
17 апреля (пн) — Луна убывает
Начинаем проращивать картофель! Для этого достаньте из погреба семенные клубни картофеля и поставьте в теплое светлое место.
18 апреля (вт) — Луна убывает
Время дачных закупок! Сегодня отличный день, чтобы купить семена, саженцы, садовый инвентарь, удобрения и средства защиты растений.
19 апреля (ср) — Луна убывает
В этот день можно сформировать кроны хвойных растений и заложить в огороде приманки для медведки.
20 апреля (чт) — Новолуние
Крайне не рекомендуется в этот день работать с растениями! Вместо этого можно составить план посадок или почитать полезные статьи по огородничеству.
21 апреля (пт) — Луна растет
Самое время сажать холодостойкие овощи и плодовые деревья и пересаживать комнатные растения.
22 апреля (сб) — Луна растет
Удобрите грядки перегноем и замульчируйте им плодовые деревья, заложите компост.
23 апреля (вс) — Луна растет
Рекомендуем в этот день посеять холодостойкие культуры (капусту, морковь, репу и т. д.). А если почва уже прогрелась, то можете смело высаживать рассаду томатов.
24 апреля (пн) — Луна растет
Этот день создан для того, чтобы посеять зелень и пряные травы, а также посадить плодовые деревья и ягодные кустарники.
25 апреля (вт) — Луна растет
Облагородьте свой дачный участок! В этот день можно посеять газон или выкопать яму под будущий садовый пруд.
26 апреля (ср) — Луна растет
В этот день боремся с вредителями и болезнями в саду и огороде, а также вносим азотные удобрения.
27 апреля (чт) — Луна растет
Стоит подлечить плодовые деревья: заделать дупла и морозобоины, спилить сломанные и засохшие ветви.
28 апреля (пт) — Луна растет
Подходящий день для подкормки клубники и высаживания рассады томатов под пленку. Кроме того, рекомендуем сеять холодостойкие овощи.
29 апреля (сб) — Луна растет
В этот день сооружаем грядки и размечаем огород. А еще если вы до сих пор не посеяли холодостойкие овощи и пряные травы, то крайне рекомендуем это сделать!
30 апреля (вс) — Луна растет
Рекомендуем устроить садово-огородную закупку! Обратите внимание на недостающие семена, саженцы, рассаду и удобрения.
Прививаем плодовые деревья. Апрель — идеальный месяц для прививки и перепрививки деревьев. Во время этого процесса не забывайте главное правило: подвой должен быть проснувшимся (в нем должно идти активное сокодвижение), а привой — спящим.
Обрабатываем сад от болезней и вредителей. В апреле голодные насекомые выбираются из зимних укрытий и с жадностью набрасываются на молодые листочки и бутоны. Чтобы не потерять урожай, необходимо дать садовым вредителям отпор!
Для этого достаточно провести три обработки:
- По набухшим почкам (деревья и кустарники) — бордоской смесью (от болезней);
- Как только появятся листочки (только кустарники) — препаратом Фуфанон (от клещей);
- По бутонам (деревья и кустарники) — препаратом Фуфанон (от вредителей).
Подкармливаем сад. За дачный сезон деревья и кустарники забирают из почвы очень много питательных веществ. В апреле — в период активного роста — их нужно подкормить азотом.
- Яблони и груши — 3 стакана мочевины (внести поверх почвы по диаметру кроны и полить);
- Смородина — 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды, 1 ведро на куст;
- Крыжовник — 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды, 2 ведра на куст;
- Малина — 3 ст. ложки мочевины на 1 кв. метр (внести в междурядья и заделать в землю граблями).
Сажаем деревья и кустарники. В середине месяца высаживаем саженцы с открытой корневой системой. Саженцы в контейнерах можно высаживать и летом, но начинают сезон посадок традиционно в середине апреля.
Залечиваем поврежденную кору деревьев. Если есть морозобоины, то на их месте очистите кору до здоровой ткани и замажьте раны масляной краской на натуральной олифе. Дупла лучше заделывать смесью глины и коровьего навоза или просто глиной.
Раскрываем виноград, розы и клематисы. В марте их начинают проветривать, а вот в начале апреля защиту можно снять совсем.
Боронуем почву. Если вы по всем правилам перекопали почву осенью, то в апреле, как только она подсохнет, комья земли надо разбить граблями. Таким образом вы выровняете участок и сохраните влагу в почве для будущих посевов.
Сеем холодостойкие растения. В конце апреля можно высевать корнеплоды (морковь, свеклу, редис, репу, брюкву, турнепс и пастернак), все виды капусты, бобовые (горох, бобы, чечевицу), зелень (горчицу, кресс-салат, рукколу, листовые салаты, щавель и шпинат) и пряные травы.
Сеем на рассаду теплолюбивые овощи. В начале апреля можно сеять скороспелые томаты, а в конце — огурцы, бахчевые культуры и кукурузу.
Высаживаем рассаду в теплицы. Рассаду томатов, перцев и баклажанов с середины апреля (если погода позволяет, то и с начала) уже можно и нужно высаживать в теплицы.
Проращиваем клубни картофеля. Это делают за две недели до посадки картофеля. Так, если вы планируете сажать картофель 1 мая, то достаем клубни 15 апреля, если 9 мая — 25 апреля. Проращивать клубни надо на свету.
Народные приметы для садоводов и огородников
Апрельская погода всегда несет множество неожиданностей: в начале месяца может потеплеть, а потом внезапно похолодать и выпасть снег. Поэтому во все времена люди старались определить по приметам, какая погода их ждет.
- Дожди и дружная оттепель в апреле — к обилию грибов.
- Чем больше звезд в конце апреля, тем богаче урожай.
- Если в апреле еще не прилетели ласточки, то лето будет холодным и дождливым, а вся весна холодной.
- Если поверхность снега в апреле шероховатая, то ждите хороший урожай.
- Если снег тает, а ночи ясные, то погода во время сбора урожая будет хорошая.
- Разлившиеся в начале месяца реки — к богатому урожаю.
- Если в начале апреля гремят грозы, то лето будет ранним и жарким.
- Затяжные дожди в конце апреля предвещают хороший урожай.