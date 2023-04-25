Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки в саду и огороде в мае
Когда же лучше по максимуму активизировать работу на огороде и в саду? Ответ даст лунный посевной календарь на май. В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела и решать важные вопросы, в неблагоприятные — наоборот, нежелательно.
Итак, благоприятные дни для посева: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25 28, 29 мая.
Неблагоприятные дни для посева: 12, 19, 26 мая.
Фазы Луны в мае 2023 года
Растущая Луна: 1 — 15 мая, 31 мая.
Убывающая Луна: 17 — 29 мая.
Подробный план работы в саду и огороде
В мае приходит долгожданное тепло, и у садоводов и огородников начинается посевная — самая горячая пора в году. Рассказываем, какие работы и когда лучше проводить.
В этот день лучше заняться хозяйственными закупками: приобретите семена, саженцы, садовый инвентарь и удобрения.
Отличный день, чтобы высадить рассаду томатов, перцев и баклажанов в теплицу или под нетканку.
День отлично подходит для высадки бобовых, всех видов капусты и огурцов (в теплицу или под укрытие).
Займитесь садом! Отличная пора, чтобы посадить декоративные растения, заняться цветниками и альпийскими горками.
Этот день богат на дела в огороде: посадите картофель, посейте семена на рассаду, а овощи и цветы в открытый грунт.
День как нельзя лучше подходит, чтобы посадить овощи и пряные травы, саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Вас ждет множество дел в саду: обрежьте деревья и кустарники от сломанных и сухих ветвей, подстригите газон, проредите многолетники.
Отличная пора, чтобы высадить маточные корнеплоды и прочие растения на семена, подсеять скороспелые культуры в междурядья.
Отличный день, чтобы посадить картофель и посеять морковь, свеклу, редис, петрушку, пастернак.
10 мая (ср) — Луна растет
Займитесь деревьями и кустарниками: обрежьте сломанные и ненужные ветви, подстригите живую изгородь.
11 мая (чт) — Луна растет
Этот день богат на садовые дела: подстригите живую изгородь и хвойные растения, удалите у деревьев ненужные и больные ветви, прополите сорняки.
12 мая (пт) — Луна растет
Самое время дать отпор болезням и вредителям! Обработайте от них сад и комнатные растения, внесите азотные удобрения.
13 мая (сб) — Луна растет
Рекомендуем подкормить клубнику азотными удобрениями, а также замульчировать посадки в огороде.
14 мая (вс) — Луна растет
Самое время проредить посевы моркови и свеклы, прополоть и замульчировать грядки.
15 мая (пн) — Луна растет
Самое время дать отпор болезням и вредителям! Обработайте от них сад и комнатные растения, внесите азотные удобрения.
Этот день крайне неблагоприятен для того, чтобы что-то сажать и сеять. Лучше займитесь строительными работами!
17 мая (ср) — Луна убывает
Отличное время, чтобы заняться садом: можно привести в порядок газон, или выкорчевать старые деревья.
18 мая (чт) — Луна убывает
Обратите внимание: это крайне благоприятный день для посева овощей и цветов, посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.
19 мая (пт) — Луна убывает
Крайне не рекомендуется в этот день работать с растениями! Вместе этого можно купить семена или распланировать садово-огородные дела.
20 мая (сб) — Луна убывает
Самое время дать отпор болезням и вредителям! Обработайте от них сад и комнатные растения, внесите азотные удобрения.
21 мая (вс) — Луна убывает
День богат на дела в огороде: рекомендуем внести азотные удобрения, подкормить растения, разрыхлить грядки.
22 мая (пн) — Луна убывает
Посейте листовые овощи и пряные травы и посадите декоративно-лиственные растения.
23 мая (вт) — Луна убывает
В этот день вас ждут великие дела в огороде! Прополите сорняки, заложите компост, вырежьте ненужные ветви у плодово-ягодных культур.
24 мая (ср) — Луна убывает
Отличный день, чтобы «поработать» ландшафтным дизайнером: обустроить альпийскую горку или выкопать садовый пруд.
25 мая (чт) — Луна убывает
Самая пора прополоть и замульчировать грядки, окучить картофель и томаты.
26 мая (пт) — Луна убывает
В саду и огороде сегодня лучше ничего не делать. Вместо этого займитесь другими полезными делами!
27 мая (сб) — Луна убывает
Рекомендуется в этот день подкормить растения азотными и органическими удобрениями, а также замульчировать грядки.
28 мая (вс) — Луна убывает
Пришло время размножить кустарники черенками и пересадить растения, а еще посеять зелень и пряности.
29 мая (пн) — Луна убывает
Дела в саду ждут вас! Посадите цветущие кустарники и цветы, а также теплолюбивые декоративные культуры.
Пришло время высадить рассаду томатов, перцев и баклажанов, а также посеять огурцы, бахчевые культуры, кабачки и патиссоны.
31 мая (ср) — Луна растет
Обратите внимание: сажать и сеять в этот день крайне не рекомендуется! Лучше подвяжите томаты и огурцы.
В мае всем садоводам необходимо уделить особое внимание плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Что же нужно сделать?
Подкармливаем растения. Многие плодовые и ягодные культуры нужно обязательно подкармливать в период цветения:
- Яблони и груши — как только распустятся бутоны: 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки мочевины на 10 воды, 4−5 ведер на дерево;
- Сливы — как только распустятся бутоны: 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сернокислого калия на 10 л воды, 3 ведра на дерево;
- Вишня — как только отцветет: 5 литров коровяка (разведенного 1:10) и 10 стаканов золы на 50 л воды, 1 ведро на дерево;
- Крыжовник — как только зацветет: 1 ст. ложка сернокислого калия на 10 л воды, 3 ведра на куст.
Защищаем сад от заморозков. Если при обильном цветении деревьев и кустарников будут заморозки, то они могут и не дать урожая. Уберечь большие растения сложно, но возможно. Для этого есть два действенных метода защиты:
- Дождевание — при этом способе защиты вечером, если температура опускается до 0, деревья и кустарники надо опрыскать водой через мелкий распылитель (вода защищает от заморозков до −5°С);
- Дымление — как только температура начинает опускаться до критических значений, в саду нужно зажечь кучи из листьев, травы или соломы. Дым хорошо защищает растения от заморозков.
Мульчируем землянику. Между рядами земляники набросайте перегной — это и дополнительная подкормка, и защита от пересыхания почвы.
Сажаем картофель. Посадка картофеля на майские праздники уже стала традицией в нашей стране, и неспроста. Ведь идеальное время для заделки клубней в почву — с 1 по 10 мая. При посадке в каждую лунку полезно добавить по 1 ст. ложке суперфосфата — это одновременно и подкормка для картофеля, и защита от проволочника.
Высаживаем рассаду. В первые дни мая в открытый грунт можно высадить рассаду капусты: она холодостойкая и может расти без укрытия. После 10 мая смело высаживайте рассаду томатов, перцев и баклажанов. Но не забудьте укрыть их пленкой или нетканкой. А уже после 25 мая высаживаем рассаду огурцов, кабачков и бахчевых культур.
Сеем теплолюбивые культуры. С 1 по 10 мая посейте фасоль, а после 25 мая — кукурузу, огурцы, кабачки и бахчу.
Мульчируем посадки. Не обходите стороной этот этап, ведь мульча позволяет сохранить влагу в почве, уменьшает перепады температуры, угнетает сорняки и грибы-патогены. Замульчировать грядки можно перегноем, компостом, соломой, перепревшими опилками или травой. Слой мульчи должен быть 3−4 см.
Народные приметы для садоводов и огородников
В мае погода все еще достаточно переменчива, поэтому во все времена люди старались определить по народным приметам, что их ждет в этом месяце.
- Говорят, если май холодный, то год хлебородный. А если май сырой, то июнь сухой.
- Если в мае зачастили дожди и туманы, то год будет плодородным.
- Цветущая береза «говорит» о том, что через неделю распустится черемуха и похолодает.
- Много майских жуков и появившиеся в мае журавли — к засушливому лету.
- Если месяц начался тепло, то в конце похолодает;
- Если паутины везде много, то лето будет жарким;
- Зацвела черемуха — наступит похолодание, а если мать-и-мачеха, то будет тепло.