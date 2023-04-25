Ученые выяснили, где в Турции произойдет новое землетрясение Его магнитуда составит 6,8
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
8Празднование Ураза-байрама в России
14:16 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Подробный лунный календарь садовода и огородника на май 2023 года

Май — самое ответственное время в году для садоводов и огородников. Ведь от того, как вы поработали, зависит, насколько хорошим будет урожай. А для того, чтобы не упустить никакие важные дела в саду и огороде, рекомендуем свериться с лунным календарем.

Источник: РИА "Новости"

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки в саду и огороде в мае

Когда же лучше по максимуму активизировать работу на огороде и в саду? Ответ даст лунный посевной календарь на май. В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела и решать важные вопросы, в неблагоприятные — наоборот, нежелательно.

Итак, благоприятные дни для посева: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25 28, 29 мая.

Неблагоприятные дни для посева: 12, 19, 26 мая.

Источник: РИА "Новости"

Фазы Луны в мае 2023 года

Растущая Луна: 1 — 15 мая, 31 мая.

Полнолуние: 16 мая.

Убывающая Луна: 17 — 29 мая.

Новолуние: 30 мая.

Источник: РИА "Новости"

Подробный план работы в саду и огороде

В мае приходит долгожданное тепло, и у садоводов и огородников начинается посевная — самая горячая пора в году. Рассказываем, какие работы и когда лучше проводить.

1 мая (пн) — Луна растет

В этот день лучше заняться хозяйственными закупками: приобретите семена, саженцы, садовый инвентарь и удобрения.

2 мая (вт) — Луна растет

Отличный день, чтобы высадить рассаду томатов, перцев и баклажанов в теплицу или под нетканку.

3 мая (ср) — Луна растет

День отлично подходит для высадки бобовых, всех видов капусты и огурцов (в теплицу или под укрытие).

4 мая (чт) — Луна растет

Займитесь садом! Отличная пора, чтобы посадить декоративные растения, заняться цветниками и альпийскими горками.

5 мая (пт) — Луна растет

Этот день богат на дела в огороде: посадите картофель, посейте семена на рассаду, а овощи и цветы в открытый грунт.

Источник: РИА "Новости"

6 мая (сб) — Луна растет

День как нельзя лучше подходит, чтобы посадить овощи и пряные травы, саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников.

7 мая (вс) — Луна растет

Вас ждет множество дел в саду: обрежьте деревья и кустарники от сломанных и сухих ветвей, подстригите газон, проредите многолетники.

8 мая (пн) — Луна растет

Отличная пора, чтобы высадить маточные корнеплоды и прочие растения на семена, подсеять скороспелые культуры в междурядья.

9 мая (вт) — Луна растет

Отличный день, чтобы посадить картофель и посеять морковь, свеклу, редис, петрушку, пастернак.

10 мая (ср) — Луна растет

Займитесь деревьями и кустарниками: обрежьте сломанные и ненужные ветви, подстригите живую изгородь.

11 мая (чт) — Луна растет

Этот день богат на садовые дела: подстригите живую изгородь и хвойные растения, удалите у деревьев ненужные и больные ветви, прополите сорняки.

12 мая (пт) — Луна растет

Источник: РИА "Новости"

Самое время дать отпор болезням и вредителям! Обработайте от них сад и комнатные растения, внесите азотные удобрения.

13 мая (сб) — Луна растет

Рекомендуем подкормить клубнику азотными удобрениями, а также замульчировать посадки в огороде.

14 мая (вс) — Луна растет

Самое время проредить посевы моркови и свеклы, прополоть и замульчировать грядки.

15 мая (пн) — Луна растет

Самое время дать отпор болезням и вредителям! Обработайте от них сад и комнатные растения, внесите азотные удобрения.

16 мая (вт) — Полнолуние

Этот день крайне неблагоприятен для того, чтобы что-то сажать и сеять. Лучше займитесь строительными работами!

17 мая (ср) — Луна убывает

Отличное время, чтобы заняться садом: можно привести в порядок газон, или выкорчевать старые деревья.

Источник: РИА "Новости"

18 мая (чт) — Луна убывает

Обратите внимание: это крайне благоприятный день для посева овощей и цветов, посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

19 мая (пт) — Луна убывает

Крайне не рекомендуется в этот день работать с растениями! Вместе этого можно купить семена или распланировать садово-огородные дела.

20 мая (сб) — Луна убывает

Самое время дать отпор болезням и вредителям! Обработайте от них сад и комнатные растения, внесите азотные удобрения.

21 мая (вс) — Луна убывает

День богат на дела в огороде: рекомендуем внести азотные удобрения, подкормить растения, разрыхлить грядки.

22 мая (пн) — Луна убывает

Посейте листовые овощи и пряные травы и посадите декоративно-лиственные растения.

23 мая (вт) — Луна убывает

В этот день вас ждут великие дела в огороде! Прополите сорняки, заложите компост, вырежьте ненужные ветви у плодово-ягодных культур.

24 мая (ср) — Луна убывает

Отличный день, чтобы «поработать» ландшафтным дизайнером: обустроить альпийскую горку или выкопать садовый пруд.

Источник: РИА "Новости"

25 мая (чт) — Луна убывает

Самая пора прополоть и замульчировать грядки, окучить картофель и томаты.

26 мая (пт) — Луна убывает

В саду и огороде сегодня лучше ничего не делать. Вместо этого займитесь другими полезными делами!

27 мая (сб) — Луна убывает

Рекомендуется в этот день подкормить растения азотными и органическими удобрениями, а также замульчировать грядки.

28 мая (вс) — Луна убывает

Пришло время размножить кустарники черенками и пересадить растения, а еще посеять зелень и пряности.

29 мая (пн) — Луна убывает

Дела в саду ждут вас! Посадите цветущие кустарники и цветы, а также теплолюбивые декоративные культуры.

30 мая (вт) — Новолуние

Пришло время высадить рассаду томатов, перцев и баклажанов, а также посеять огурцы, бахчевые культуры, кабачки и патиссоны.

31 мая (ср) — Луна растет

Обратите внимание: сажать и сеять в этот день крайне не рекомендуется! Лучше подвяжите томаты и огурцы.

Источник: РИА "Новости"

Работы в саду

В мае всем садоводам необходимо уделить особое внимание плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Что же нужно сделать?

Подкармливаем растения. Многие плодовые и ягодные культуры нужно обязательно подкармливать в период цветения:

  • Яблони и груши — как только распустятся бутоны: 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки мочевины на 10 воды, 4−5 ведер на дерево;
  • Сливы — как только распустятся бутоны: 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сернокислого калия на 10 л воды, 3 ведра на дерево;
  • Вишня — как только отцветет: 5 литров коровяка (разведенного 1:10) и 10 стаканов золы на 50 л воды, 1 ведро на дерево;
  • Крыжовник — как только зацветет: 1 ст. ложка сернокислого калия на 10 л воды, 3 ведра на куст.

Защищаем сад от заморозков. Если при обильном цветении деревьев и кустарников будут заморозки, то они могут и не дать урожая. Уберечь большие растения сложно, но возможно. Для этого есть два действенных метода защиты:

  • Дождевание — при этом способе защиты вечером, если температура опускается до 0, деревья и кустарники надо опрыскать водой через мелкий распылитель (вода защищает от заморозков до −5°С);
  • Дымление — как только температура начинает опускаться до критических значений, в саду нужно зажечь кучи из листьев, травы или соломы. Дым хорошо защищает растения от заморозков.

Мульчируем землянику. Между рядами земляники набросайте перегной — это и дополнительная подкормка, и защита от пересыхания почвы.

Источник: РИА "Новости"

Работы в огороде

Сажаем картофель. Посадка картофеля на майские праздники уже стала традицией в нашей стране, и неспроста. Ведь идеальное время для заделки клубней в почву — с 1 по 10 мая. При посадке в каждую лунку полезно добавить по 1 ст. ложке суперфосфата — это одновременно и подкормка для картофеля, и защита от проволочника.

Высаживаем рассаду. В первые дни мая в открытый грунт можно высадить рассаду капусты: она холодостойкая и может расти без укрытия. После 10 мая смело высаживайте рассаду томатов, перцев и баклажанов. Но не забудьте укрыть их пленкой или нетканкой. А уже после 25 мая высаживаем рассаду огурцов, кабачков и бахчевых культур.

Сеем теплолюбивые культуры. С 1 по 10 мая посейте фасоль, а после 25 мая — кукурузу, огурцы, кабачки и бахчу.

Мульчируем посадки. Не обходите стороной этот этап, ведь мульча позволяет сохранить влагу в почве, уменьшает перепады температуры, угнетает сорняки и грибы-патогены. Замульчировать грядки можно перегноем, компостом, соломой, перепревшими опилками или травой. Слой мульчи должен быть 3−4 см.

Источник: РИА "Новости"

Народные приметы для садоводов и огородников

В мае погода все еще достаточно переменчива, поэтому во все времена люди старались определить по народным приметам, что их ждет в этом месяце.

  • Говорят, если май холодный, то год хлебородный. А если май сырой, то июнь сухой.
  • Если в мае зачастили дожди и туманы, то год будет плодородным.
  • Цветущая береза «говорит» о том, что через неделю распустится черемуха и похолодает.
  • Много майских жуков и появившиеся в мае журавли — к засушливому лету.
  • Если месяц начался тепло, то в конце похолодает;
  • Если паутины везде много, то лето будет жарким;
  • Зацвела черемуха — наступит похолодание, а если мать-и-мачеха, то будет тепло.

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»