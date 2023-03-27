На Земле образуется океан, который разделит Африку на две части
Процесс может занять миллионы лет.
Процесс может занять миллионы лет.
На Земле может возникнуть новый океан, пишет The Economic Times. Это произойдет, поскольку две части Африканского континента продолжают раздвигаться. Страны, которые не имеют выхода к морю (например, Замбия и Уганда), смогут обзавестись собственными береговыми линиями. По мнению ученых, процесс будет происходить в течение миллионов лет.
История будущего океана началась в 2005 году с образования на границе трех тектонических плит (Нубийской, Сомалийской и Аравийской) Восточно-Африканского разлома.
Докторант Лидсского университета в Великобритании Кристофер Мур сообщил: «Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный разлом становится океаническим разломом». Похожие тектонические сдвиги происходили при образовании Красного моря и Аденского залива.
Морской геофизик и почетный профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд сказал: «Поскольку мы получаем все больше и больше измерений для GPS, мы можем лучше понять, что происходит». Данные GPS показали, что Аравийская плита удалялась от Африки со скоростью один дюйм (примерно 2,5 см) в год. Макдональд добавил, что часть Восточной Африки станет отдельным континентом.