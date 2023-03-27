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11:50 (мск), источник: РБК Life

На Земле образуется океан, который разделит Африку на две части

Процесс может занять миллионы лет.

Источник: AP 2022

На Земле может возникнуть новый океан, пишет The Economic Times. Это произойдет, поскольку две части Африканского континента продолжают раздвигаться. Страны, которые не имеют выхода к морю (например, Замбия и Уганда), смогут обзавестись собственными береговыми линиями. По мнению ученых, процесс будет происходить в течение миллионов лет.

История будущего океана началась в 2005 году с образования на границе трех тектонических плит (Нубийской, Сомалийской и Аравийской) Восточно-Африканского разлома.

Докторант Лидсского университета в Великобритании Кристофер Мур сообщил: «Это единственное место на Земле, где можно изучить, как континентальный разлом становится океаническим разломом». Похожие тектонические сдвиги происходили при образовании Красного моря и Аденского залива.

Морской геофизик и почетный профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд сказал: «Поскольку мы получаем все больше и больше измерений для GPS, мы можем лучше понять, что происходит». Данные GPS показали, что Аравийская плита удалялась от Африки со скоростью один дюйм (примерно 2,5 см) в год. Макдональд добавил, что часть Восточной Африки станет отдельным континентом.

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