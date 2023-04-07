«Хаббл» обнаружил «галактику-медузу» в 800 млн световых лет от Земли
Из ее «щупалец» образуются звезды.
Из ее «щупалец» образуются звезды.
Как сообщает издание Aljarida, космический телескоп «Хаббл» обнаружил «галактику-медузу». Она расположена в созвездии Пегаса на расстоянии более 800 миллионов световых лет от Земли.
Своим сходством с медузой она обязана потокам межзвездного газа, из которого образуются звезды. Они как будто «стекают» с галактики, образуя «щупальца».
Как считают в NASA, потоки образуются в результате того, что отдельные галактики сталкиваются с диффузным газом, пронизывающим целые скопления галактик. В результате они прорываются сквозь разреженную материю, которая действует как встречный ветер и уносит газ и пыль в межгалактическое пространство, формируя гигантские шлейфы.
Недавно «Джеймс Уэбб» обнаружил старейшие из известных галактик. Они сформировались менее чем через полмиллиарда лет после Большого взрыва.
Олеся Маевская