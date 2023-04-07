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11:42 (мск), источник: Погода Mail.Ru

«Хаббл» обнаружил «галактику-медузу» в 800 млн световых лет от Земли

Из ее «щупалец» образуются звезды.

Источник: NASA

Как сообщает издание Aljarida, космический телескоп «Хаббл» обнаружил «галактику-медузу». Она расположена в созвездии Пегаса на расстоянии более 800 миллионов световых лет от Земли.

Своим сходством с медузой она обязана потокам межзвездного газа, из которого образуются звезды. Они как будто «стекают» с галактики, образуя «щупальца».

Как считают в NASA, потоки образуются в результате того, что отдельные галактики сталкиваются с диффузным газом, пронизывающим целые скопления галактик. В результате они прорываются сквозь разреженную материю, которая действует как встречный ветер и уносит газ и пыль в межгалактическое пространство, формируя гигантские шлейфы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно «Джеймс Уэбб» обнаружил старейшие из известных галактик. Они сформировались менее чем через полмиллиарда лет после Большого взрыва.

Олеся Маевская

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