NASA опубликовало сверхчеткую фотографию планеты Уран
На снимке видны кольца и несколько спутников ледяного гиганта.
На снимке видны кольца и несколько спутников ледяного гиганта.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» в мельчайших деталях заснял планету Уран. Инфракрасный снимок запечатлел позднюю весну планеты, сообщает 3dnews.
На полученном изображении ледяной гигант имеет голубой оттенок и отлично видны 11 из 13 его колец. Благодаря высочайшей четкости изображения также видны полярная шапка и облака, несмотря на то, что планета находится в 2,6 миллиардах километров от Земли.
Недавно NASA показало первые результаты испытаний по борьбе с астероидами. За последствиями столкновения наблюдали четыре восьмиметровых телескопа ESO в Чили.
Олеся Маевская