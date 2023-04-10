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13:57 (мск), источник: Погода Mail.Ru

NASA опубликовало сверхчеткую фотографию планеты Уран

На снимке видны кольца и несколько спутников ледяного гиганта.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» в мельчайших деталях заснял планету Уран. Инфракрасный снимок запечатлел позднюю весну планеты, сообщает 3dnews.

На полученном изображении ледяной гигант имеет голубой оттенок и отлично видны 11 из 13 его колец. Благодаря высочайшей четкости изображения также видны полярная шапка и облака, несмотря на то, что планета находится в 2,6 миллиардах километров от Земли.

Недавно NASA показало первые результаты испытаний по борьбе с астероидами. За последствиями столкновения наблюдали четыре восьмиметровых телескопа ESO в Чили.

Олеся Маевская

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