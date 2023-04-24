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18:03 (мск), источник: Ведомости

Вильфанд: практическая предсказуемость погоды — семь дней

Точный прогноз погоды технологически возможен сегодня только на семь суток, объяснил в интервью «Ведомостям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +13° 38% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

«Практическая предсказуемость — семь дней. И это огромный прорыв. Еще два года тому назад практическая предсказуемость составляла пять суток, — говорит метеоролог. — Рассчитываем, что если будут более мощные компьютерные технологии, если наука и информационное обеспечение будут развиваться у нас нормальным образом, то к концу десятилетия дойдет до 8−9 дней».

Более длительный прогноз возможен на две недели — это называется теоретической предсказуемостью, пояснил Вильфанд. Две главные причины, по его словам, заключаются в том, что в атмосфере существует всегда хаотический компонент, а решение прогностических уравнений очень чувствительно к ошибкам начальных данных. Именно через две недели решение уравнения для определения погоды перестает зависеть от начальных данных.

Поэтому точность долгосрочных прогнозов невысока. «Предположим, что мы знаем абсолютно все законы атмосферной циркуляции, во всех масштабах знаем и описываем взаимодействие воздуха с подстилающей средой и другие виды взаимодействия и при этом научились решать сложнейшие дифференциальные уравнения, с помощью которых прогнозируют погоду. Даже в таком случае, зная все законы физики и обладая суперкомпьютером, мы не можем прогнозировать погоду на сколько угодно долгий срок», — говорит Вильфанд.

Екатерина Гробман

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