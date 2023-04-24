Выбраны самые важные открытия, сделанные благодаря «Хабблу»

Еще в 20-е годы прошлого века ученые пришли к выводу, что наша Вселенная постоянно расширяется, но установить ее точный возраст не представлялось возможным. Телескоп смог измерить расстояние до 31 переменной звезды (цефеиды). Эти данные в совокупности с результатами измерений реликтового излучения позволили определить скорость растяжения Вселенной и установить ее относительно точный возраст — 13,7 млрд лет (с погрешностью на несколько сотен миллионов). Так появилась «постоянная Хаббла» — скорость растяжения галактик.
За три года до вывода телескопа на орбиту произошел взрыв сверхновой. Однако «Хаббл» успел зафиксировать многие связанные с этим явления и пролить свет на загадку гибели звезд. В феврале 1987 года он заснял три кольца, возникших вокруг умирающего светила в Большом Магеллановом облаке. А в 1994 году телескоп отметил яркие пятна в центральном из них — последствия столкновения с выбросами сверхновой.
Источник длинных гамма-всплесков
В 1960-х годах спутники США, созданные для регистрации гамма-излучения вследствие советских атомных испытаний, уловили огромные радиационные всплески из космических глубин. Десятилетиями их источник оставался загадкой, и лишь когда «Хаббл» начал свою работу, выяснилось, что им являлись галактики с быстрым звездообразованием вроде Большого Магелланова Облака. Гамма-всплески происходят во время коллапса массивных звезд.
В 1993 году астрономы обнаружили в пределах Солнечной системы комету Шумейкеров-Леви 9, которая раскололась в полете и частично направилась в сторону Юпитера. Ученые предположили, что произойдет столкновение, и не ошиблись. В июле 1994 года обломки небесного тела упали на поверхность планеты, и благодаря «Хабблу» это столкновение объектов Солнечной системы стало первым, какое удалось пронаблюдать от начала до конца. Также благодаря снимкам удалось установить, что волны от столкновения расходились со скоростью 450 км/ч.
Проанализировав их движение и динамику, астрофизики пришли к выводу, что отношение кислорода к водороду в атмосфере Юпитера в десятки раз больше, чем на Солнце. Однако современная теория образования газового гиганта предполагает, что он появился в результате гравитационной неустойчивости первичного газопылевого диска, и его состав должен соответствовать химическому составу нашего светила. Данное противоречие дало научному сообществу новую пищу для размышлений.
Данные, полученные благодаря «Хабблу», помогли подтвердить существующую с 1960-х годов теорию о сверхмассивных черных дырах, которые служат источниками энергии квазаров и других активных ядер галактики. Почти в каждой изучаемой галактике телескоп обнаружил признаки расположенной в центре черной дыры. Неожиданным открытием стало и то, что их масса соответствует массе сферического звездного скопления вокруг галактического центра, следовательно — их формирование и эволюция тесно взаимосвязаны.
Планеты за пределами Солнечной системы
В 2001 году с помощью «Хаббла» астрономы впервые обнаружили планету, вращающуюся вокруг звезды за пределами нашей Солнечной системы, и даже получили информацию о ее химическом составе. Похожий на Юпитер газовый гигант, который вращался вокруг звезды HD 209458b, располагался на расстоянии 150 лет от Земли в созвездии Пегаса. Ученые исследовали свет от звезды, прошедший через атмосферу планеты, и определили тип газов, присутствующих на ее поверхности.
Самый известный снимок «Хаббла», Hubble Deep Field, запечатлел то, как выглядели около 3000 галактик 10 миллиардов лет тому назад — фактически самые первые метаморфозы, которые случились со Вселенной. Оказалось, что молодой космос был наполнен гораздо меньшими галактиками более неправильных форм, чем те, что астрономы наблюдают сейчас по соседству с нами.
Существование темной энергии
Изучая свечение от далекой сверхновой звезды, которая взорвалась 10 миллиардов лет назад, астрономы собрали первые данные о том, как именно наша Вселенная расширяется после Большого взрыва. В результате исследования было доказано, что Вселенная расширяется с ускорением. По необычайно тусклому свету нескольких других далеких сверхновых астрофизики определили, что скорость расширения Вселенной увеличилась по сравнению с тем, как это было в прошлом. Однако причина ее ускорения до сих пор неизвестна. Многие ученые считают, что всему виной стала таинственная сила, «отталкивающая» галактики друг от друга, которая впоследствии была названа «темной энергией».
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