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17:06 (мск), источник: РБК Life

NASA показало, как выглядят самые гигантские черные дыры во Вселенной

Размер одной из них в 66 млрд раз больше массы Солнца.

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Космическое агентство NASA представило анимационное видео, которое дает представление о сверхмассивных черных дырах во Вселенной. Ролик опубликован на YouTube-канале организации.

Сначала на кадрах можно увидеть Солнце, после чего камера постепенно отдаляется, чтобы зритель смог сравнить размеры черных дыр с известными ему объектами солнечной системы. Одной из первых астрономы показали сверхмассивную черную дыру, которая находится в карликовой галактике под названием J1601+3113, — ее размер в 100 тыс. раз больше массы Солнца.

Также в ролике показаны сравнимая с радиусом орбиты Меркурия гигантская черная дыра в галактике Циркуль и сравнимая с радиусом орбиты Земли дыра в карликовой галактике M32.

На кадрах можно разглядеть множество других областей пространства и времени, однако все их превзошла по размерам ультрагигантская черная дыра TON-618 массой 66 млрд солнечных масс. Она удалена от Земли более чем на 10 млрд световых лет и не представляет опасности для жителей планеты.

«Измерения, многие из которых были сделаны с помощью космического телескопа “Хаббл”, подтверждают существование более 100 сверхмассивных черных дыр», — отметил астрофизик Джереми Шнитман из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

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