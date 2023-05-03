Science Advances: на ступенчатых дюнах равнины Утопия на Марсе нашли свежие следы воды
Китайские астрофизики выяснили, из-за чего сосед по Солнечной системе потерял всю свою воду.
Китайские астрофизики выяснили, из-за чего сосед по Солнечной системе потерял всю свою воду.
Когда-то Марс был полон воды и жизни — об этом свидетельствуют многочисленные следы присутствия влаги на планете. Позже потеря атмосферы и глобальные изменения климата превратили Красную планету в ледяную пустыню. Часть воды испарилась, но другая часть осталась в виде ледников на полюсах и в отдельных глубоких участках поверхности планеты.
Ученые считают, что 500 тысяч лет назад на Марсе начали активно таять ледники. К таким выводам они пришли, изучив наблюдения марсохода Zhurong в умеренных широтах северного полушария. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Речь идет о свежих следах воды на небольших ступенчатых дюнах равнины Утопия — в длину они достигают 15−30 метров, в высоту — не больше метра. На фотографиях можно разглядеть, что дюны облеплены плотной коркой толщиной 1−2 сантиметра — она вся в трещинах. Судя по минимальной глубине залегания корки, появилась она уже в нынешнем, амазонийском геологическом периоде Марса — между 1,4 миллиона и 400 тысяч лет назад.
Скорее всего, влага попала сюда из полярных районов в виде растаявшего льда, полагают авторы статьи, профессор Института геологии и геофизики Китайской академии наук Цинь Сяогуан и его коллеги. Ось вращения Марса такова, что целых 124 тысячи лет полюса планеты были ориентированы на Солнце: это, по всей видимости, и спровоцировало таяние ледников. Астрофизики приводят еще один аргумент в пользу этой теории: в то время умеренные широты планеты уже не могли сохранять достаточное количество влаги.
Напомним, в 2021 году китайская станция Tianwen-1 высадилась на северном полушарии Марса, доставив туда ровер Zhurong. Сегодня он пребывает в «спящем» режиме, так как панели солнечных батарей марсохода покрыты плотным слоем пыли. Но анализировать собранную устройством информацию все еще возможно.