Как правильно бороться с осами на участке?
Эксперт рассказал о методах истребления с учетом мест обитания.
Эксперт рассказал о методах истребления с учетом мест обитания.
Что и говорить, осиное гнездо не назовешь приятным соседством. Осы, в отличие от пчел, не погибают после нападения, а продолжают атаковать. Но совладать с ними можно.
— Как правило, на садовых участках приходится сталкиваться с двумя видами ос: земляными и бумажными. Земляные осы живут в норах под кучей хлама или в густой траве. Бумажные селятся под крышами сараев, бань и других хозпостроек, а то и жилых домов. Материал их ульев напоминает плотную бумагу или картон. Отсюда и название.
Укус осы не только очень болезненный, но и может вызвать аллергическую реакцию, поэтому таких «соседей» лучше отвадить от участка. Есть несколько способов, как это сделать.
Самый простой и надежный способ — это вызвать специалистов дезинсекторов, и они решат вашу проблему.
Если у вас нет такой возможности, то битву с жалящими насекомыми придется вести собственными силами. В этом случае запаситесь одеждой из плотной ткани, так чтобы она неплотно прилегала к телу. Ее края необходимо заправлять в перчатки, ботинки и под ремень.
Прежде всего для борьбы с осами можно использовать инсектициды. По инструкции готовится раствор. После чего берется пакет из плотного пластика, чтобы в него поместился осиный улей. На дно пакета наливается 200 мл раствора. Пакет надевается на укрытие насекомых, так чтобы не было щелей и зазоров, затем его плотно закрепляют на этом месте. Через трое-четверо суток его можно снимать, предварительно по нему постучав, чтобы убедиться в том, что противник повержен.
Еще один способ — это приманки с ядом. Готовим смесь, которая сможет привлечь ос. Рекомендуем для ее изготовления взять пиво и испортившееся варенье. Перед таким искушением осы не устоят. К этой смеси добавляем борную кислоту или любой другой инсектицид, все это тщательно перемешиваем. Полученную жидкость разливаем по плоским емкостям и расставляем вблизи осиных ульев. Следите за тем, чтобы приманки с ядом были вне зоны доступа детей и домашних животных. Жидкости следует доливать раз в пять-шесть дней.
Неплохой эффект в борьбе с осами достигается при использовании ловушек. Для изготовления ловушки используют пластиковую бутылку, чем больше ее размер, тем лучше. Бутылку обрезают сверху примерно на треть. На дно наливают в качестве приманки подслащенное пиво или варенье. После чего накрывают срезанной верхней частью горлышком вниз, предварительно скрутив пробку. Принцип прост — привлеченные приманкой осы залетают в нижний отсек ловушки, откуда уже не могут выбраться.
Для борьбы с земляными осами можно использовать воду. К норке, где они поселились, подводим водопроводный шланг и заливаем водой, пока она не начнет переливаться наружу. После чего плотно закрываем нору доской и ждем два-три дня. Этого достаточно, чтобы осы погибли.
При схватке с осами не забывайте главное правило — не сражайтесь с ними в одиночку. Потому что укус осы может вызвать аллергическую реакцию, и в этот момент важно, чтобы кто-то был рядом и оказал первую помощь.