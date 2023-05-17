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16:36 (мск), источник: ТАСС

Пятилетний период 2023—2027 годов может стать самым теплым в истории

ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Пятилетний период с 2023 по 2027 годы с 98-процентной вероятностью может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом, что обусловлено наличием в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло, и природным феноменом Эль-Ниньо. Такой прогноз содержится в опубликованном в среду в Женеве докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +20° 83% 751 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

«Имеется вероятность в 98% того, что по крайней мере один из следующих пяти лет, а также пятилетний период в целом, станут самыми теплыми в истории наблюдений», — отметили в ВМО. Кроме того, в организации констатировали, что с 66-процентной вероятностью средняя температура на поверхности Земли в один из годов в период с 2023 по 2027 год «будет выше на 1,5 градуса Цельсия уровней доиндустриальной эпохи». Рекордным температурам, согласно докладу, будут способствовать удерживающие тепло парниковые газы в атмосфере и природное явление Эль-Ниньо.

Как пояснил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, ожидающееся повышение температуры «будет иметь далекоидущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды», и к такому развитию событий «нужно подготовиться».

В опубликованном 3 мая докладе ВМО сообщила, что природный феномен Эль-Ниньо, известный своим согревающим эффектом, может прийти во второй половине этого года на смену противоположному феномену Ла-Нинья, под влиянием которого климат Земли находился в течение трех последних лет.

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