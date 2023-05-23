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16:04 (мск), источник: РБК Life

Ученые предупредили о смертельной жаре, которая накроет Землю к 2100 году

Она затронет Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины и Пакистан.

Источник: AP 2022

Температура поверхности Земли поднимется к 2100 году на 2,7 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой, что вытолкнет более 2 млрд человек, а именно 22% прогнозируемого населения Земли, за пределы зоны климатического комфорта. Об этом сообщает издание Nature.

В число стран, которые в первую очередь столкнутся со смертельной жарой, войдут Индия, Нигерия, Индонезия, Филиппины и Пакистан.

«Это коренное изменение пригодности нашей планеты для жизни. Оно может привести к крупномасштабной трансформации той поверхности Земли, где живут люди», — отметил директор Института глобальных систем Эксетерского университета Тим Лентон.

Порог значения «опасная жара» — это среднегодовая температура около 29. Исследования ученых показали, что высокие температуры на данном уровне или даже выше этого значения приводят к росту смертности и инфекционных заболеваний, снижению производительности труда и урожайности.

На сегодняшний день ученые фиксируют потепление на чуть менее 1,2 °C — последние восемь лет вовсе были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Стоит отметить, что даже такой рост температуры уже приводит к тяжелым последствиям: длительным засухам и лесным пожарам.

«На каждые 0,1 °C повышения температуры выше нынешнего уровня еще около 140 млн человек будут подвергаться опасному воздействию тепла», — подчеркнули ученые.

Впрочем, ограничение глобального потепления на уровне 1,5 °C, установленном Парижским договором по климату в 2015 году, все-таки может сократить число тех, кто подвергается риску, до менее чем 0,5 млрд.

Ранее международная группа ученых сообщила, что до конца этого столетия на территории Антарктиды может погибнуть 97% животных. Причиной этого названы выбросы парниковых газов: они создают парниковый эффект, из-за чего на Земле со временем может наступить глобальное потепление.

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