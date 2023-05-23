Ученые предупредили о смертельной жаре, которая накроет Землю к 2100 году
Она затронет Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины и Пакистан.
Она затронет Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины и Пакистан.
Температура поверхности Земли поднимется к 2100 году на 2,7 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой, что вытолкнет более 2 млрд человек, а именно 22% прогнозируемого населения Земли, за пределы зоны климатического комфорта. Об этом сообщает издание Nature.
В число стран, которые в первую очередь столкнутся со смертельной жарой, войдут Индия, Нигерия, Индонезия, Филиппины и Пакистан.
«Это коренное изменение пригодности нашей планеты для жизни. Оно может привести к крупномасштабной трансформации той поверхности Земли, где живут люди», — отметил директор Института глобальных систем Эксетерского университета Тим Лентон.
Порог значения «опасная жара» — это среднегодовая температура около 29. Исследования ученых показали, что высокие температуры на данном уровне или даже выше этого значения приводят к росту смертности и инфекционных заболеваний, снижению производительности труда и урожайности.
На сегодняшний день ученые фиксируют потепление на чуть менее 1,2 °C — последние восемь лет вовсе были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Стоит отметить, что даже такой рост температуры уже приводит к тяжелым последствиям: длительным засухам и лесным пожарам.
«На каждые 0,1 °C повышения температуры выше нынешнего уровня еще около 140 млн человек будут подвергаться опасному воздействию тепла», — подчеркнули ученые.
Впрочем, ограничение глобального потепления на уровне 1,5 °C, установленном Парижским договором по климату в 2015 году, все-таки может сократить число тех, кто подвергается риску, до менее чем 0,5 млрд.
Ранее международная группа ученых сообщила, что до конца этого столетия на территории Антарктиды может погибнуть 97% животных. Причиной этого названы выбросы парниковых газов: они создают парниковый эффект, из-за чего на Земле со временем может наступить глобальное потепление.