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15:29 (мск), источник: Life.ru

Град размером с шарики для пинг-понга навел шуму на Кубани и в Адыгее и надвигается на Крым

Сильнейший град размером с шарики для пинг-понга обрушился на Краснодарский край и Адыгею. Повреждены больше 30 домов, несколько машин, также известно об одном пострадавшем. SHOT опубликовал кадры от очевидцев разгула стихии.

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Сильнее всего пострадал Майкопский район — там с неба сыпались льдины размером с перепелиное яйцо. Некоторые жители рискуют остаться без ранних овощей — стихия не пощадила уже высаженные в грунт растения. Сейчас грозовой фронт надвигается на Крым.

По данным местного МЧС, ливни с градом ожидаются на полуострове в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности.

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