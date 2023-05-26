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17:08 (мск), источник: РБК Life

Как посадить клубнику. Пошаговая инструкция и советы по уходу

Эксперты подробно объяснили, как выращивать любимую многими ягоду.

Источник: РИА "Новости"

Самое приятное в клубнике, помимо сладкого вкуса и аромата, то, что ее можно выращивать практически в любом климате. Разница только в том, что собирать урожай, как и высаживать растения, в разных регионах придется в свое время.

В средней полосе России, как правило, это конец апреля-май. Но даже у тех, кто начинает дачный сезон с опозданием, есть шанс полакомиться ягодой со своей грядки.

Спросили экспертов, какие сорта клубники существуют, как подготовиться к пересадке саженцев в грунт и когда можно ждать урожай, если посадить клубнику только в конце мая.

Какой сорт клубники выбрать

Клубника — это многолетнее растение, приносящее сочные плоды красного цвета. Форма ягод варьируется от шарообразной, вытянутой, до конуса. В зависимости от сорта вкус будет насыщенно сладким или с небольшой кислинкой. Существует несколько сотен сортов клубники, которые делят на две большие группы:

  • Короткого светового дня (КСД) или традиционного плодоношения. Дают один большой урожай в середине лета или раньше в зависимости от региона.
  • Нейтрального светового дня (НСВ). Еще одно название — ремонтантные сорта. Это один из самых популярных видов клубники для выращивания, в том числе на частных садовых участках. Такие растения дают урожай волнами и в зависимости от региона способны плодоносить вплоть до поздней осени.

«Выбирая сорта разного срока плодоношения можно сформировать конвейер и собирать урожай почти весь сезон. В центральной полосе России предпочтение отдают Rumba (Румба), Allegro (Allegro), Flair (Флейр) — раннего срока созревания или средним и поздним Asia (Азия) и Malwina соответственно. Среди ремонтантных сортов можно присмотреться к Murano (Мурано)».

При выборе конкретного сорта, по совету эксперта, стоит учитывать следующее:

  • товарные качества (высокое содержание сахаров, красивая форма с насыщенным цветом и приятным ароматом);
  • лежкость и транспортабельность;
  • урожайность и высокий процент ягод первого сорта — правильной формы, с равномерным окрасом и средним весом 20−30 г.;
  • морозостойкость (для средней полосы);
  • устойчивость к заболеваниям.

Как выбрать саженцы клубники

Готовые стартеры для пересадки в открытый грунт — самый доступный и популярный вариант. Это уже сформированный куст, который на момент высадки находится в спящем состоянии. У него развита корневая система, есть зеленые листья, но почки пока не распустились и только набухают. Существует два основных вида рассады, которую можно использовать, в том числе, на своем садовом участке:

  • Фриго. Кусты клубники с открытой корневой системой. Чаще всего их используют в крупных фермерских хозяйствах, они также подходят для теплиц.
  • Кассетная рассада. Это небольшие кустики, выращенные в модульных паллетах или небольших горшках. Такая рассада уже находится в грунте и готова к быстрому старту.

Фриго — это замороженные с осени саженцы, хранящиеся в холодильниках при температуре от 0 до −2 °C. Они могут пролежать так около года и готовы к высадке тогда, когда вам нужно. Бывают разных категорий, которые зависят от толщины рожка — места, откуда растут листья. Чем он больше, тем выше потенциал урожайности данного конкретного типа рассады. Есть несколько категорий рассады фриго: А, А+, В, В-. Например, В- — самые мелкие и дешевые растения. Чаще всего их берут на размножение.

Кассетные саженцы — это рассада, выращенная в малом объеме торфа или земли. Она подходит для летне-осенней посадки и размножения. Если сажать ее весной, то какие-то ягоды вы увидите уже текущим летом, но полноценно плодоносить она начнет через год.

Когда сажают клубнику

В открытый грунт клубнику пересаживают с наступлением стабильно теплой погоды (весенняя посадка) или за некоторое время до заморозков (осенняя посадка). Для садоводов-любителей, желающих полакомиться своей ягодой как можно быстрее, предпочтительнее первый вариант.

Точное время начала работ зависит от конкретного региона. Например, в южных частях России саженцы переносят в землю уже в конце февраля или начале марта, а первый урожай собирают на майские праздники. Чем севернее, тем дальше отодвигается время весенней высадки из-за возрастных заморозков. В средней полосе России сезон приходится на конец апреля-май. Это время, когда воздух стабильно прогревается до +8+10С.

У садоводов, которые опоздали и открывают дачный сезон под конец мая, тоже есть шанс собрать урожай клубники в текущем сезоне. По словам Виктории Лесниченко, для этого подойдут ремонтантные сорта. Какой это будет саженец — значения не имеет, кустики с голыми корнями или кассетная рассада.

Это особенность ремонтантных сортов, даже если саженец маленький, то за лето его можно «раскачать» на хорошую урожайность в текущем сезоне уже летом-осенью. Главное, не дать ему плодоносить в первый раз. Для этого, если у растения нет большой цветочной почки, нужно выломать первые весенние цветоносы. Как правило, их немного — два-три. После куст начнет наращивать новые цветочные почки, примерно через месяц цвести и приносить плоды.

Виктория Лесниченко

Как высаживать клубнику в открытый грунт

Супесчаная и суглинистая почва — это приоритетный выбор клубники, говорит Алексей Королев. Она также любит влажность на уровне 70−80% и слабокислый грунт с pH 5,5−6,5. «Перед посадкой, если речь идет о небольшом участке, на обедненных почвах желательно внести комплексные гранулированные удобрения (ОМУ) пролонгированного действия из расчета 20−30 г на квадратный метр», — советует эксперт.

Пошаговая инструкция по пересадке клубники в открытый грунт:

  • Сделайте грядку. Выберите ровный участок земли, который не затеняют деревья и другие постройки — клубника любит солнце. Разметьте границы. Выберите такой размер, чтобы было удобно обрабатывать землю и легко собирать урожай. Используйте приподнятые грядки. На них меньше разрастается сорняк и можно контролировать качество грунта.
  • Выберите схему посадки. Это может быть однострочная или двухстрочная схема. В первом случае кусты сажают с шагом 25−40 см в зависимости от сорта. Во втором случае сохраняют шаг в 30 см между рядами и 30 см между растениями.
  • Осмотрите саженцы. Перед высадкой в грунт осмотрите корни и листву. На них не должно быть гнили, плесени и повреждений. Корни кассетных саженцев обрезать или расправлять не нужно. Рассаду помещают в землю вместе с уже имеющимся грунтом.
  • Подготовьте лунки. Выкопайте в соответствии с посадочной схемой ямки, в которые погрузите свои саженцы. В среднем достаточны глубины от 7−10 см.
  • Поместите саженцы в грунт. Аккуратно поставьте в каждую лунку по одному кустику клубники. Следите, чтобы место, где корни переходят в листья, находилось строго на уровне земли.
  • Полейте. Засыпьте лунку землей, утрамбуйте руками. После полейте водой. При ранней посадке, когда еще возможны заморозки, укройте саженцы специальным материалом.

Для борьбы с сорняками на грядках используют мульчирующую перфорированную пленку или агроткань с отверстиями-ячейками 8−9 см в соответствии с выбранной схемой посадки. Междурядье при необходимости прокашивается и застилается соломой после завершения посадки.

Алексей Королев

Уход за клубникой

Клубничная грядка способна работать до четырех лет. Чтобы избежать ненужных болезней у растений, заменяйте их каждые три года или устраивайте новую грядку в другом месте. Помимо этого соблюдайте текущий уход в течение сезона и не забывайте готовиться к холодам.

Полив и питание клубники

Перед посадкой необходимо хорошо пролить почву и дать влаге впитаться. В течение сезона увлажняйте растения раз в три дня или по мере высыхания почвы. «При холодной погоде полив нежелателен, чтобы не спровоцировать корневые гнили, в это время вносятся листовые подкормки», — говорит эксперт Алексей Королев. Держите грядки с клубникой свободными от сорняков. Для этого можно регулярно пропалывать землю или использовать специальный укрывной материала (геотекстиль), препятствующий росту сорняков.

Обрезка усов клубники

Усы клубники — это побеги, которыми растение размножается. Выглядят они как тонкие и стелющиеся по земле ниточки. Усы клубники, как правило, разрастаются дважды за сезон — перед началом плодоношения и в конце лета. Важно успеть состричь их в нужное время. Первый раз это можно сделать в самом начале сезона, до начала активного вегетационного периода. Если пропустить момент, то они заберут на себя часть питательных веществ и урожай получится более скудным. Вторую обрезку желательно сделать осенью. Такие усы можно использовать для выращивания новых саженцев. Вырывать руками эти отростки нельзя: высок риск вытянуть весь куст из земли. Используйте для этого только специальный секатор.

Уход за клубникой в холода

Любую клубнику необходимо оберегать от заморозков. В зиму растения укрывают спанбондом, лучше плотностью 60 г на 1 кв. м в один слой, говорит Виктория Лесниченко. В регионах с очень холодными зимами или если есть риск малоснежной зимы число слоев увеличивают до двух. «Главное, чтобы укрывной материал был на какой-то опоре. Можно перевернуть пластиковые ящики и настелить поверх них ткань, прижав кирпичами или мешочками с песком», — советует эксперт.

При ранней весенней посадке следите за возрастными заморозками, которые могут погубить урожай. «Когда вы видите, что цветки раскрылись, но серединка внутри не желтая, а черная — это значит, что возвратный заморозок уничтожил ягоду», — поясняет Виктория Лесниченко.

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