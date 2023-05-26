Как посадить клубнику. Пошаговая инструкция и советы по уходу
Эксперты подробно объяснили, как выращивать любимую многими ягоду.
Эксперты подробно объяснили, как выращивать любимую многими ягоду.
Самое приятное в клубнике, помимо сладкого вкуса и аромата, то, что ее можно выращивать практически в любом климате. Разница только в том, что собирать урожай, как и высаживать растения, в разных регионах придется в свое время.
В средней полосе России, как правило, это конец апреля-май. Но даже у тех, кто начинает дачный сезон с опозданием, есть шанс полакомиться ягодой со своей грядки.
Спросили экспертов, какие сорта клубники существуют, как подготовиться к пересадке саженцев в грунт и когда можно ждать урожай, если посадить клубнику только в конце мая.
Клубника — это многолетнее растение, приносящее сочные плоды красного цвета. Форма ягод варьируется от шарообразной, вытянутой, до конуса. В зависимости от сорта вкус будет насыщенно сладким или с небольшой кислинкой. Существует несколько сотен сортов клубники, которые делят на две большие группы:
«Выбирая сорта разного срока плодоношения можно сформировать конвейер и собирать урожай почти весь сезон. В центральной полосе России предпочтение отдают Rumba (Румба), Allegro (Allegro), Flair (Флейр) — раннего срока созревания или средним и поздним Asia (Азия) и Malwina соответственно. Среди ремонтантных сортов можно присмотреться к Murano (Мурано)».
При выборе конкретного сорта, по совету эксперта, стоит учитывать следующее:
Готовые стартеры для пересадки в открытый грунт — самый доступный и популярный вариант. Это уже сформированный куст, который на момент высадки находится в спящем состоянии. У него развита корневая система, есть зеленые листья, но почки пока не распустились и только набухают. Существует два основных вида рассады, которую можно использовать, в том числе, на своем садовом участке:
Фриго — это замороженные с осени саженцы, хранящиеся в холодильниках при температуре от 0 до −2 °C. Они могут пролежать так около года и готовы к высадке тогда, когда вам нужно. Бывают разных категорий, которые зависят от толщины рожка — места, откуда растут листья. Чем он больше, тем выше потенциал урожайности данного конкретного типа рассады. Есть несколько категорий рассады фриго: А, А+, В, В-. Например, В- — самые мелкие и дешевые растения. Чаще всего их берут на размножение.
Кассетные саженцы — это рассада, выращенная в малом объеме торфа или земли. Она подходит для летне-осенней посадки и размножения. Если сажать ее весной, то какие-то ягоды вы увидите уже текущим летом, но полноценно плодоносить она начнет через год.
В открытый грунт клубнику пересаживают с наступлением стабильно теплой погоды (весенняя посадка) или за некоторое время до заморозков (осенняя посадка). Для садоводов-любителей, желающих полакомиться своей ягодой как можно быстрее, предпочтительнее первый вариант.
Точное время начала работ зависит от конкретного региона. Например, в южных частях России саженцы переносят в землю уже в конце февраля или начале марта, а первый урожай собирают на майские праздники. Чем севернее, тем дальше отодвигается время весенней высадки из-за возрастных заморозков. В средней полосе России сезон приходится на конец апреля-май. Это время, когда воздух стабильно прогревается до +8+10С.
У садоводов, которые опоздали и открывают дачный сезон под конец мая, тоже есть шанс собрать урожай клубники в текущем сезоне. По словам Виктории Лесниченко, для этого подойдут ремонтантные сорта. Какой это будет саженец — значения не имеет, кустики с голыми корнями или кассетная рассада.
Это особенность ремонтантных сортов, даже если саженец маленький, то за лето его можно «раскачать» на хорошую урожайность в текущем сезоне уже летом-осенью. Главное, не дать ему плодоносить в первый раз. Для этого, если у растения нет большой цветочной почки, нужно выломать первые весенние цветоносы. Как правило, их немного — два-три. После куст начнет наращивать новые цветочные почки, примерно через месяц цвести и приносить плоды.
Супесчаная и суглинистая почва — это приоритетный выбор клубники, говорит Алексей Королев. Она также любит влажность на уровне 70−80% и слабокислый грунт с pH 5,5−6,5. «Перед посадкой, если речь идет о небольшом участке, на обедненных почвах желательно внести комплексные гранулированные удобрения (ОМУ) пролонгированного действия из расчета 20−30 г на квадратный метр», — советует эксперт.
Пошаговая инструкция по пересадке клубники в открытый грунт:
Для борьбы с сорняками на грядках используют мульчирующую перфорированную пленку или агроткань с отверстиями-ячейками 8−9 см в соответствии с выбранной схемой посадки. Междурядье при необходимости прокашивается и застилается соломой после завершения посадки.
Клубничная грядка способна работать до четырех лет. Чтобы избежать ненужных болезней у растений, заменяйте их каждые три года или устраивайте новую грядку в другом месте. Помимо этого соблюдайте текущий уход в течение сезона и не забывайте готовиться к холодам.
Перед посадкой необходимо хорошо пролить почву и дать влаге впитаться. В течение сезона увлажняйте растения раз в три дня или по мере высыхания почвы. «При холодной погоде полив нежелателен, чтобы не спровоцировать корневые гнили, в это время вносятся листовые подкормки», — говорит эксперт Алексей Королев. Держите грядки с клубникой свободными от сорняков. Для этого можно регулярно пропалывать землю или использовать специальный укрывной материала (геотекстиль), препятствующий росту сорняков.
Усы клубники — это побеги, которыми растение размножается. Выглядят они как тонкие и стелющиеся по земле ниточки. Усы клубники, как правило, разрастаются дважды за сезон — перед началом плодоношения и в конце лета. Важно успеть состричь их в нужное время. Первый раз это можно сделать в самом начале сезона, до начала активного вегетационного периода. Если пропустить момент, то они заберут на себя часть питательных веществ и урожай получится более скудным. Вторую обрезку желательно сделать осенью. Такие усы можно использовать для выращивания новых саженцев. Вырывать руками эти отростки нельзя: высок риск вытянуть весь куст из земли. Используйте для этого только специальный секатор.
Любую клубнику необходимо оберегать от заморозков. В зиму растения укрывают спанбондом, лучше плотностью 60 г на 1 кв. м в один слой, говорит Виктория Лесниченко. В регионах с очень холодными зимами или если есть риск малоснежной зимы число слоев увеличивают до двух. «Главное, чтобы укрывной материал был на какой-то опоре. Можно перевернуть пластиковые ящики и настелить поверх них ткань, прижав кирпичами или мешочками с песком», — советует эксперт.
При ранней весенней посадке следите за возрастными заморозками, которые могут погубить урожай. «Когда вы видите, что цветки раскрылись, но серединка внутри не желтая, а черная — это значит, что возвратный заморозок уничтожил ягоду», — поясняет Виктория Лесниченко.