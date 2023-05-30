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05:23 (мск), источник: Известия

В Гидрометцентре предупредили об аномальных волнах тепла

Опасные волны тепла с 31 мая ожидаются в нескольких регионах России, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, жителей севера Сибири, Свердловской области и всех субъектов Приволжского федерального округа с середины недели ожидает нетипичная жара. Температура будет превышать норму на восемь градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +21° 83% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Известия

В субъектах Приволжского ФО на неделе будет +25…+31 градус. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО — до 30 градусов тепла, что необычно для севера Сибири. Волна тепла накроет и Свердловскую область, где ожидается +28…+31.

«Так называемые волны тепла — это волны сильнейшей жары, когда температура превышает норму на пять-семь градусов. Такой период длится около недели. Он очень негативно воздействует на человека, одновременно провоцируя пожары», — сообщил он.

Это климатическое явление может свести на нет усилия по тушению природных пожаров, с которыми сейчас, по данным Рослехоза, борются в Свердловской и Тюменской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.

Риски возникновения возгораний высоки в 22 регионах страны, в том числе в Камчатском, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Алтайском краях, Амурской, Томской, Тюменской областях и еще ряде регионов, добавил в беседе с «Известиями» начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

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