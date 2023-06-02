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09:58 (мск), источник: Известия

В июне температура выше нормы ожидается на 40% территории России

В июне среднемесячная температура превысит норму на 40% территории России. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 94% 757 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Известия

«Очень теплым июнь по среднемесячной температуре прогнозируется на огромной территории — от Волги до западных границ Якутии, то есть в Приволжском, Уральском федеральных округах, Западной Сибири», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что в Ярославской, Тверской, Вологодской, Новгородской областях июнь пройдет дождливее, чем обычно. В свою очередь, осадки ниже нормы прогнозируются на востоке Якутии, Чукотке, Камчатке, в Новосибирской и Кемеровской областях и Алтайском крае.

Эксперт также добавил, что в Ямало-Ненецком федеральном округе, Иркутской области и на западе Якутии ожидается избыток осадков.

В четверг, 1 июня, Вильфальд рассказал «Известиям» об экстремальной жаре в нескольких регионах России в ближайшие дни, а 30 мая, сообщил об опасных волнах тепла на севере Сибири, в Свердловской области и Приволжском федеральном округе. Кроме того, 26 мая, эксперт отметил, что летом на черноморском побережье ожидается комфортная погода.

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