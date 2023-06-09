В Италии увеличился риск извержения супервулкана
Извержение вулкана Флегрейские поля около 40 тыс. лет назад могло быть одной из причин вымирания неандертальцев в Европе.
Извержение вулкана Флегрейские поля около 40 тыс. лет назад могло быть одной из причин вымирания неандертальцев в Европе.
ТАСС, 9 июня. Международный коллектив геологов выяснил, что магматическая камера под супервулканом Флегрейские поля, расположенным рядом с итальянским Неаполем, недавно расширилась до такой степени, что покрывающие ее породы близки к разрыву. Это является еще одним аргументом в пользу скорого извержения вулкана, сообщила в пятницу пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона (UCL).
«Результаты наших наблюдений и расчетов говорят о том, что часть стенок магматической камеры вулкана значительным образом ослабла. Это означает, что они могут в скором времени обрушиться, несмотря на то, что оказываемое на них давление несколько ниже, чем во время последнего частичного пробуждения Флегрейских полей около 40 лет назад», — заявил старший научной сотрудник Национального института геофизики и вулканологии в Неаполе (Италия) Никола Пино, чьи слова приводит пресс-служба UCL.
Пино и его коллеги открыли еще одно свидетельство в пользу скорого пробуждения Флегрейских полей в ходе наблюдений за тем, как меняется структура и свойства «крышки» магматической камеры этого супервулкана. Для получения подобных сведений ученые изучают, как меняется рельеф поверхности Земли в окрестностях жерла супервулкана, а также просчитывают, какие изменения в структуре недр сопровождают эти перемены.
Как объясняют исследователи, проведение подобных расчетов стало возможным благодаря созданию ими точной модели вулкана, которая просчитывает все его свойства с учетом физических свойств пород, слагающих «крышку» магматической камеры. Для повышения точности ее работы геологи с 2017 года наблюдают за изменениями в поведении Флегрейских полей и в свойствах окружающих его пород.
В последние несколько месяцев, как показывают расчеты Пино и его коллег, давление в недрах Флегрейских полей значительным образом выросло, что связано с накоплением вулканических газов и движением потоков магмы на глубине в три километра. Эти процессы породили 600 сейсмических толчков в апреле этого года, а также они, вкупе с предыдущими изменениями в структуре недр супервулкана, привели к ослаблению предела прочности «крышки» магматической камеры на 60% по сравнению с 1984 годом.
Все это, как считают исследователи, говорит о возможном скором начале извержения Флегрейских полей, однако при этом геологи подчеркивают, что вероятность этого не является стопроцентной. Тем не менее, властям Италии и других сопредельных регионов мира необходимо быть готовым к этой ситуации, подытожили Пино и его коллеги.
Так называемые Флегрейские поля представляют собой жерло крупного супервулкана диаметром примерно в 12−14 километров. Он расположен в нескольких километрах к западу от современного Неаполя. Как предполагают ученые, извержения Флегрейских полей в прошлом не уступали по силе всем известным мощнейшим вулканическим катаклизмам. В частности извержение этого супервулкана около 40 тыс. лет назад могло вызвать вымирание неандертальцев в Европе.
Последнее полноценное извержение Флегрейских произошло в 1538 году, однако после этого вулкан периодически просыпался и порождал серии подземных толчков. В последние годы ученые начали постоянно наблюдать за состоянием супервулкана из-за того, что камера под Флегрейскими полями начала быстро наполняться магмой. В результате этого высота некоторых окрестных регионов выросла на 3−4 метра, что потенциально говорит о скором извержении вулкана.