Сбросить газ: почему простая вода полезнее для здоровья Какая вода полезнее — газированная или без газа, чем детская вода отличается от обычной и как отличить бутилированную подделку от настоящей живительной влаги
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
8Празднование Ураза-байрама в России
16:57 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Астрономы обнаружили мертвую звезду, которая превращается в кристалл

Она расположена в сотне световых лет от нас.

Источник: Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian

Австралийские астрономы из Университета Южного Квинсленда заметили белого карлика в процессе остывания (перехода в состояние черного карлика), который покрывается кристаллической «коркой». Их статья принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Когда звезда умирает, ее развитие зависит от массы. Звезды средних размеров становятся белыми карликами: они сбрасывают внешние оболочки, а ядро, которое больше не поддерживает внутреннее давление термоядерных реакций, начинает неудержимо сжиматься — оно коллапсирует.

Этот компактный и сверхплотный объект насыщен тяжелыми элементами, которые образовались во время прошлой жизни звезды. Превращаясь в белых карликов, звезды продолжают излучать тепло, переходя в состояние черных.

Науке неизвестен этот процесс «превращения» — он занимает много времени, возможно, до сотен миллиардов и триллионов лет. Однако австралийские ученые обнаружили признаки такого перехода у умирающей звезды недалеко от Земли.

Остывание белого карлика сопровождается кристаллизацией: атомы углерода и кислорода выкладываются в упорядоченную решетку, что дополнительно замедляет охлаждение белого карлика. В результате его температура не соответствует реальному возрасту.

Подобную картину наблюдали астрономы и в системе HD 190412, находящейся от нас на расстоянии чуть больше сотни световых лет. Было известно, что она включает три «обычные» звезды, но новые наблюдения показали, что тут же вращается и белый карлик, гравитационно связанный с ними.

Возраст системы ученые оценивают в 7,3 миллиарда лет, в то время как температура карлика соответствует возрасту примерно в 4,2 миллиарда лет. Однако вне зависимости от реального возраста звезды, наблюдения указывают на протекающие в ее недрах процессы кристаллизации вещества.

Недавно ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь. Она вращается вокруг «белого карлика».

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»