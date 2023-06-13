Астрономы обнаружили мертвую звезду, которая превращается в кристалл
Она расположена в сотне световых лет от нас.
Она расположена в сотне световых лет от нас.
Австралийские астрономы из Университета Южного Квинсленда заметили белого карлика в процессе остывания (перехода в состояние черного карлика), который покрывается кристаллической «коркой». Их статья принята к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Когда звезда умирает, ее развитие зависит от массы. Звезды средних размеров становятся белыми карликами: они сбрасывают внешние оболочки, а ядро, которое больше не поддерживает внутреннее давление термоядерных реакций, начинает неудержимо сжиматься — оно коллапсирует.
Этот компактный и сверхплотный объект насыщен тяжелыми элементами, которые образовались во время прошлой жизни звезды. Превращаясь в белых карликов, звезды продолжают излучать тепло, переходя в состояние черных.
Науке неизвестен этот процесс «превращения» — он занимает много времени, возможно, до сотен миллиардов и триллионов лет. Однако австралийские ученые обнаружили признаки такого перехода у умирающей звезды недалеко от Земли.
Подобную картину наблюдали астрономы и в системе HD 190412, находящейся от нас на расстоянии чуть больше сотни световых лет. Было известно, что она включает три «обычные» звезды, но новые наблюдения показали, что тут же вращается и белый карлик, гравитационно связанный с ними.
Возраст системы ученые оценивают в 7,3 миллиарда лет, в то время как температура карлика соответствует возрасту примерно в 4,2 миллиарда лет. Однако вне зависимости от реального возраста звезды, наблюдения указывают на протекающие в ее недрах процессы кристаллизации вещества.
Недавно ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь. Она вращается вокруг «белого карлика».
Олеся Маевская