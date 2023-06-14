Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России

«После сумбурного начала сезона с прохладным температурным фоном, лето, наконец-то, вернуло свои пошатнувшиеся позиции и продолжит набирать обороты. Например, в Москве после сегодняшних плюс 25, в четверг потеплеет уже до плюс 26 — плюс 28, а в пятницу и субботу, в условиях солнечной и сухой погоды, столбики термометров в Центральной России поднимутся до плюс 25 — плюс 30. Учитывая, что сейчас температура воды в Москве-реке у города Звенигород повысилась до плюс 18 градусов, то к выходным вода прогреется до плюс 19 — плюс 21, а это как раз тот температурный минимум, с которого и открывается купальный сезон», — рассказал Тишковец.
По его словам, несмотря на то, что в воскресенье и понедельник облаков станет больше, и кое-где ненадолго даже могут брызнуть незначительные осадки, в целом, это не испортит погоды и только немного сократит приток лучистой энергии солнца.
«По этой причине дневная температура понизится, но всего лишь до положенной в первом летнем месяце климатической нормы, плюс 20 — плюс 25. Температура воды от этого уже практически не изменится, а начавшийся купальный сезон в средней полосе России продолжится до последней декады августа», — добавил синоптик.