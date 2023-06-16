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14:33 (мск), источник: Погода Mail.Ru

NASA показало фото Марса в разное время суток

Аппарат запечатлел долину Маркер-Бэнд.

Источник: NASA

Марсоход NASA Curiosity сделал фотографию одного и того же места планеты в разное время суток — рано утром и после обеда. Снимки были сделаны в 9:20 и 15:40 по марсианскому времени.

Ученые «раскрасили» черно-белые панорамы, чтобы показать всю красоту утра и полудня Красной планеты. В первую фотографию был добавлен синий цвет, а во вторую — желтый.

«Захват двух времен дня дает глубокие тени, потому что освещение идет слева и справа, как на сцене, но вместо сценического света мы полагаемся на солнце», — рассказал инженер Curiosity Дуг Эллисон.

В момент съемок Curiosity находился в предгорьях горы Шарп, которая возвышается на 5 километров в кратере Гейла. Именно он был первой местностью, которую исследовал марсоход в 2012 году.

Вдали от предгорья расположен регион, в пределах которого аппарат обнаружил признаки древнего озера. Также в центре снимка можно рассмотреть два холма, названных Боливаром и Глубокой долиной.

Недавно нейросеть показала, как будут выглядеть поселения на Марсе.

Олеся Маевская

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