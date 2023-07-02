В Марианской впадине впервые обнаружены «магнитные» бактерии Они находились на глубине около 2,7 тысячи метров.
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
03:50 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт заявил о наличии климатических мигрантов в России

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В России уже есть люди, которые при выборе места жительства учитывают изменение климата, например, жители Чукотки теперь переезжают на юг Сибири, а не в Краснодарский край, где уже слишком жарко, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.

Источник: © РИА Новости

«Они уже есть. Наглядный пример, может быть, отчасти шутливый. Люди с Чукотки раньше, когда выходили на пенсию, старались ехать в Краснодарский край, а последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области. Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», — сказал Кокорин.

По его словам, сейчас в Краснодарском крае температуры могут подниматься выше 40 градусов, что очень вредно для пожилых людей, много лет проживших на Севере.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть, парниковые газы, и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Смена фаз океанских течений повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Киеве выдвинули ультиматум НАТО
'США помогут'. Что задумали Польша и Литва на Украине
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»