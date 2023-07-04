«Оленье» суперлуние показали на фото
Это первое подобное событие в 2023 году.
Это первое подобное событие в 2023 году.
С 3 на 4 июля жители планеты могли наблюдать за удивительным природным явлением — суперлунием. Это когда Луна находится в ближайшей точке к Земле на своей орбите, и поэтому кажется больше.
Естественный спутник был на расстоянии 360 тысяч километров от Земли, хотя обычно он находится в отдалении от нас на 380 тысяч километров. Судя по снимкам, Луна приобрела ярко-красный, багровый оттенок и была крупнее обычного.
Июльское суперлуние называют «Оленьей Луной», так как в это время самцы оленей начинают отращивать новые рога.
В этому году суперлуние можно будет наблюдать еще трижды. Ожидается, что второе придется на 1 августа, третье начнется 31 августа, а последнее состоится 28 сентября.
Недавно NASA показало карты ресурсов полюсов Луны. На них отмечены не только полезные ресурсы, но и удобные посадочные площадки.
Олеся Маевская