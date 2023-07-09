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11:22 (мск), источник: Life.ru

Месиво из машин: В Сочи десяток авто смыло с дороги после мощнейших ливней

В результате непогоды, которая обрушилась на Краснодарский край, около десяти автомобилей в Сочи унесло потоком воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, инцидент произошёл в районе Хоста на улице Ручей Видный. Также подтопленными оказались несколько домов. Так, десятерых жителей дома 9/1 по улице Кипарисовой переселят в пункт временного размещения. Кроме того, по улице Кипарисовой, дом 1 затопило первый этаж четырёхэтажки, а в доме на улице Шоссейной, дом 5 — цокольный. При этом обошлось без эвакуации людей.

К настоящему моменту вода начала спадать. Теперь спасатели устраняют последствия стихии в Хостинском районе. Как сообщили в администрации Сочи, в ночь на воскресенье там выпало около 80 мм осадков. Тем не менее в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается, что новый удар стихии придётся на ночь на понедельник.

Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодаре из-за бушующего залпового дождя оказались затоплены многие улицы, а автомобилисты не едут, а буквально плывут по дорогам. Из-за непогоды были проблемы и с движением трамваев и троллейбусов. Некоторые маршруты даже пришлось приостановить.

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