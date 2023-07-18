В Антарктиде «проснулся» айсберг размером с два Петербурга

«Специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдают за ходом движения крупнейшего на планете айсберга А23а, где ранее располагалась советская сезонная научная база “Дружная-1”. В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды», — говорится в сообщении.
Айсберги могут представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов, поэтому ученые постоянно следят за их передвижением.
Согласно номенклатуре Национального ледового центра США, айсберг А23а — крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4,17 тысячи квадратных километров, что более чем в два раза превышает площадь Санкт-Петербурга.
В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. В месте откола образовались три гигантских айсберга, на одном из них располагалась сезонная база Дружная-1 Советской Антарктической Экспедиции, организацией которой занимался Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. В феврале 1987 года специалисты института высадились на айсберг и благополучно эвакуировали оборудование. Позже крупнейший из айсбергов сел на мель вблизи южной окраины подводной банки Беркнера, расположенной в южной части моря Уэдделла и севернее внешнего края шельфового ледника Фильхнера, тем самым фактически превратившись в ледяной остров на долгие десятилетия.
Как уточнили в ААНИИ, будущее айсберга А23а зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов, но в конечном итоге счете дни жизни айсберга сочтен — он будет вынесен на «чистую воду», вероятнее всего, уже в этом году.