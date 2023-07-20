Впервые на одной орбите замечены «планеты-близнецы»

Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем сообщается на сайте Европейской южной обсерватории. Ранее были выдвинуты предположения о существовании планет, которые делят на двоих одну орбиту. Однако до последнего времени такие «близнецы» существовали лишь в теоретических моделях.
В новом исследовании астрономы, вероятно, получили первое вещественное доказательство возможности существования подобных планет. При помощи ALMA была изучена система звезды PDS 70. Ученым было известно, что вокруг этой молодой звезды вращаются две гигантские планеты, подобные Юпитеру, названные соответственно PDS 70b и PDS 70c. При анализе архивных данных ALMA команда астрономов неожиданно обнаружила облако на орбите планеты PDS 70b. Дальнейшие наблюдения показали, что оно состоит из крупных каменистых обломков. Подобные объекты называются троянами, они имеются и в нашей Солнечной системе.
Считается, что трояны — это либо строительные блоки для формирования новой планеты, либо обломки, оставшиеся после завершения формирования планет в звездной системе.
В данном случае астрономы выяснили, что облако вращается по той же самой орбите, на которой находится PDS 70b. Это означает, что две планеты способны делить между собой одну орбиту.
Тут подходит любой из двух описанных выше вариантов. Если облако состоит из строительных блоков, то планеты-близнецы будут делить орбиту в будущем, а если из обломков — то в качестве полноценных планет они делили ее в прошлом.
«Два десятилетия назад теоретически было предсказано, что пары планет с одинаковой массой могут иметь одну и ту же орбиту вокруг своей звезды, это так называемые троянские или коорбитальные планеты. Впервые мы нашли доказательства, говорящие в пользу этой идеи», — говорит соавтор работы Ольга Бальсалобре-Руза из Центра астробиологии в Мадриде.
«Экзотрояны [троянские планеты за пределами Солнечной системы] до сих пор были похожи на единорогов: теоретически они существуют, но никто никогда их не видел», — говорит другой соавтор исследования Хорхе Лилло-Бокс, старший научный сотрудник Центра астробиологии.