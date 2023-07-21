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18:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Ученые засекли странный повторяющийся сигнал из космоса

Астрономы ломают головы над природой странного повторяющегося радиосигнала, который исходит от объекта, удаленного от нас на расстоянии 15 тысяч световых лет.

Источник: NASA

Сигнал повторяется каждые 22 минуты и длится около 5 минут. Удивительным является и тот факт, что ученые принимали этот радиосигнал и даже записывали его в течение последних 30 лет, но при этом не обращали на него внимания.

О необычном космическом объекте, получившем название GPM J1839−10, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

По мнению части исследователей, источником сигнала может быть магнетар — нейтронная звезда с крайне сильным магнитным полем, однако, согласно современным научным данным, магнетары не испускают радиоволн.

На сегодняшний день количество различных повторяющихся радиосигналов из космоса, которые удалось зафиксировать ученым, уже достигло двух с половиной десятков. Так или иначе, но на данный момент у астрономов нет убедительной теории, объясняющей возникновение такой активности, и пока они продолжают записывать космические послания в надежде расшифровать их в будущем.

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