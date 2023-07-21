Ученые засекли странный повторяющийся сигнал из космоса
Астрономы ломают головы над природой странного повторяющегося радиосигнала, который исходит от объекта, удаленного от нас на расстоянии 15 тысяч световых лет.
Астрономы ломают головы над природой странного повторяющегося радиосигнала, который исходит от объекта, удаленного от нас на расстоянии 15 тысяч световых лет.
Сигнал повторяется каждые 22 минуты и длится около 5 минут. Удивительным является и тот факт, что ученые принимали этот радиосигнал и даже записывали его в течение последних 30 лет, но при этом не обращали на него внимания.
О необычном космическом объекте, получившем название GPM J1839−10, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.
По мнению части исследователей, источником сигнала может быть магнетар — нейтронная звезда с крайне сильным магнитным полем, однако, согласно современным научным данным, магнетары не испускают радиоволн.
На сегодняшний день количество различных повторяющихся радиосигналов из космоса, которые удалось зафиксировать ученым, уже достигло двух с половиной десятков. Так или иначе, но на данный момент у астрономов нет убедительной теории, объясняющей возникновение такой активности, и пока они продолжают записывать космические послания в надежде расшифровать их в будущем.