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07:09 (мск), источник: © РИА Новости

Депутат объяснил, когда дачные постройки нужно ставить на кадастровый учет

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что гражданам не надо ставить на учет все подряд конструкции на дачных участках, а также рассказал, в каких случаях постройку все-таки придется ставить на кадастровый учет.

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«На кадастровый учет не надо ставить готовые и сборные объекты: бассейны, беседки, теплицы, навесы. Многие граждане, не разобравшись в правилах, очень стопорят работу служб, закидывая их заявлениями о регистрации бассейнов», — пояснил он РИА Новости.

Депутат отметил, что граждан напугали штрафами и санкциями за неучтенные объекты.

«Давайте разбираться: на учет ставятся только те хозяйственные постройки, которые имеют фундамент — связь объекта с землей: то есть объект нельзя просто перенести на другое место. Сама процедура регистрации несложная: надо обратиться в БТИ или пригласить профильного сотрудника кадастровой службы. Для вас подготовят техплан объекта и заверят», — рассказал он.

После этого можно переходить к заполнению декларации. «Здесь отмечу, что если объект построен до 2001 года (то есть до момента введения в действие Земельного кодекса), тогда объект попадает под дачную амнистию и техплан гражданину не нужен. И последний шаг: надо обратиться в Росреестр или МФЦ для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности. Госпошлина составит две тысячи рублей и уже через неделю садовод получит готовую выписку из ЕГРН», — отметил Чаплин.

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