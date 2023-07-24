Опубликовано видео извержения молодого вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии
Природное явление уже успели снять с квадрокоптера.
Природное явление уже успели снять с квадрокоптера.
Пару недель назад на полуострове Рейкьянес в Исландии подземное извержение открыло трещину длиной почти 4,5 километра и обнажило молодой вулкан. С тех пор некоторые YouTube-каналы начали вести стримы с места событий. Посмотрите и вы, как эффектно он разрушается, извергая реки лавы.
Извержению нового вулкана предшествовал сейсмический рой из 7000 землетрясений. По данным исследовательской группы Исландского университета, тектоническая активность замедлилась примерно через неделю после извержения, но потом усилилась из-за серьезного сдвига активности жерл за одну ночь.
По информации университетской лаборатория вулканологии и стихийных бедствий, кратер сначала «заполнился до краев лавой, и фонтаны начали разбрасывать брызги далеко за его края». В течение нескольких часов образовался небольшой разрыв, из-за чего лава разлилась, что привело к обрушению части края кратера. Это, в свою очередь, высвободило реку лавы к северу и западу от вулкана.
В правительстве Исландии говорят, что извержение классифицируется как трещинное, такие обычно не приводят к большим взрывам или значительному количеству пепла в стратосфере, но некоторые жители полуострова Рейкьянес закрылись у себя дома и спят с закрытыми окнами, чтобы не отравиться ядовитым газом. В свою очередь, Метеорологическое бюро Исландии говорит, что большого риска для населения нет, поскольку в непосредственной близости от вулкана людей нет.
Тем не менее, толпы любопытных, невзирая на возможный риск, стягиваются к вулкану, чтобы посмотреть на извержение вживую и снять эффектное видео. А вот у читателей Vokrugsveta.ru есть прекрасная возможность посмотреть на все это во всей красе и с безопасного расстояния.