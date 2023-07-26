Ученые предрекли исчезновение системы Гольфстрим уже в 2025 году
Это приведет к катастрофическим последствиям для климата.
Это приведет к катастрофическим последствиям для климата.
Система течений Гольфстрим может исчезнуть уже в 2025 году и это приведет к катастрофическим климатическим последствиям, приводит данные нового научного исследования газета The Guardian.
Речь идет об Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (AMOЦ) — одной из основных систем циркуляции океана на Земле, которая перераспределяет тепло на нашей планете и оказывает большое влияние на климат. Самым известным течением в циркуляции является Гольфстрим — теплое морское течение в Атлантическом океане.
Сообщается, что из-за глобального потепления АМОЦ уже находится в своем самом слабом состоянии за последние 1600 лет, и исследователи обнаружили признаки приближения к переломному моменту еще в 2021 году. Тогда стало известно, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений и ученые обосновали это антропогенным влиянием на природу.
Согласно новому анализу, климатическая катастрофа может случиться во временном отрезке между 2025 и 2095 годами наиболее вероятным пиком в 2050 году, если глобальные выбросы углерода не будут сокращены. И если по поводу временных периодов мнения разных ученых расходятся, пишет издание, то в другом исследователи сходятся — угроза разрушения АМОЦ вызывает крайнюю озабоченность и должна мотивировать максимальное сокращение выбросов углерода.
АМОЦ переносит теплую воду океана на север, где она охлаждается и опускается на глубину, приводя в движение атлантические течения. Но приток пресной воды из-за ускоряющегося таяния ледяной шапки Гренландии и других источников все больше подавляет течения.
Разрушение АМОЦ приведет к серьезным климатическим последствиям, оставив без дождей Индию, Южную Америку и Западную Африку. Усилятся штормы, понизится температура в Европе, повысится уровень моря на восточном побережье Северной Америки. Под угрозой окажутся тропические леса Амазонки и ледяные щиты Антарктики, приводит The Guardian мнение исследователей.
«Я думаю, что нам следует очень беспокоиться. Это будет очень большое изменение. Система функционирует уже 12 тыс. лет», — подчеркнул профессор Копенгагенского университета, руководитель нового исследования Петер Дитлевсен.
Система разрушалась и возобновлялась повторно в цикле ледниковых периодов, происходивших в отрезке от 115 тыс. до 12 тыс. лет назад, пояснил ученый.
Между тем, российские ученые выдвинули новую гипотезу глобального потепления. Группа геофизиков из различных научных институтов предположила, что именно катастрофические землетрясения дали резкий старт потеплению в Арктике в 1979—1980 годы. Такую версию они выдвинули в противовес широко распространенной точке зрения, что глобальное потепление связано с деятельностью человека. Позиция ученых основывается на факте, что в тот период времени не наблюдалось особого роста промышленного производства, значит, антропогенная деятельность не могла нанести столь заметный ущерб.